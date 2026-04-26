ASSE : Larsonneur se fait dézinguer après Troyes, les supporters balancent du lourd

La tension monte autour de Gautier Larsonneur. Le portier de l’ASSE traverse une période délicate, vivement critiqué par une partie des supporters après sa performance face l’ESTAC, mais aussi pointé du doigt pour son comportement en dehors des terrains.

Une prestation contre Troyes qui ne passe pas

Lors du match face à Troyes perdu 3-0, plusieurs observateurs et supporters ont exprimé leur frustration face au rendement de Larsonneur, notamment sur le deuxième but encaissé assez gag.

Dans un contexte déjà tendu autour du club, ces erreurs ont cristallisé les inquiétudes. Les supporters stéphanois, réputés pour leur exigence et leur fidélité, n’ont pas hésité à faire entendre leur mécontentement. Cette réaction s’inscrit dans une saison où la pression est constante autour des Verts, notamment après plusieurs résultats jugés insuffisants et une crise latente avec les fans.

Sur les réseaux sociaux comme dans les tribunes de Geoffroy-Guichard, certains pointent un manque de régularité du gardien, pourtant censé être un cadre de l’équipe.

Des sorties nocturnes qui font polémique

Mais au-delà du terrain, c’est un autre sujet qui alimente les discussions : les sorties nocturnes du joueur. Larsonneur aurait été aperçu à plusieurs reprises au Le 1810, une boîte de nuit bien connue à Saint-Étienne.

Ces apparitions passent mal auprès d’une frange des supporters. Pour certains, elles traduisent un manque d’implication ou de concentration, surtout lorsque les performances sur le terrain ne suivent pas. Dans le football moderne, la vie extra-sportive des joueurs est scrutée de près, et ce type de comportement peut rapidement devenir un sujet polémique, en particulier dans un club aussi passionnel que l’ASSE.

Sur X, les supporters ne font aucun cadeau à Larsonneur :

« POV : t’es jeudi au 1810 à 01h du mat’ : OOOOH IL VOIT PLUS RIEN ! IL NE VOIT PLUS RIEN LARSONNEUR ! » « Je préfère les perfs de Larsonneur au 1810 » « 4h : je déprime encore du match de Troyes pendant que l’immonde Larsonneur est en train de se mettre une caisse au whisky coca au 1810 » « larsonneur va vite oublier ta presta au 1810 » « Larsonneur : jamais décisif depuis 2 ans, est plus marquant au 1810 qu’à GG, nous tue le match, capitaine mais va se cacher au vestiaire au lieu d’assumer ses responsabilités… 120k si on monte MDRRRRR ».

Une relation fragile avec les supporters

Le cas Larsonneur illustre un malaise plus large. À Saint-Étienne, les supporters jouent un rôle central et n’hésitent pas à exprimer leur colère lorsque les résultats ou l’attitude des joueurs ne sont pas à la hauteur des attentes.

Déjà marquée par des tensions récentes, la relation entre le public et l’équipe reste fragile. Les critiques visant le gardien s’inscrivent dans ce climat global, où chaque contre-performance est amplifiée.

Larsonneur face à un tournant

Pour inverser la tendance, Larsonneur devra rapidement répondre sur le terrain lors des prochains rendez-vous cruciaux, avec l’espoir d’une montée directe.

Plus que jamais, le gardien stéphanois est attendu au tournant. Une série de bonnes performances pourrait faire taire les critiques. À l’inverse, de nouvelles erreurs ou polémiques pourraient accentuer la fracture avec les supporters.