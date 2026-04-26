PSG : pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique avant le Bayern

À deux jours de la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le PSG de Luis Enrique voit ses inquiétudes s’évanouir progressivement. Alors que plusieurs cadres étaient incertains après la victoire à Angers (0-3), le club parisien devrait finalement pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet mardi soir au Parc des Princes.

Hakimi et Nuno Mendes rassurent après Angers

Samedi soir, certaines scènes avaient semé le doute dans les rangs parisiens. Achraf Hakimi, apparu en difficulté physique en fin de première période, semblait diminué, tandis que Nuno Mendes avait suscité des craintes après un contact dangereux. Mais selon les dernières informations du Parisien, les inquiétudes se sont dissipées dès le lendemain.

Le staff médical du PSG se montre rassurant : aucun des deux latéraux ne souffrirait de blessure sérieuse et leur présence pour la réception du Bayern Munich ne serait pas remise en cause.

Vitinha vers un retour au bon moment

Autre point d’attention majeur : Vitinha. Le milieu portugais, absent récemment en raison d’une inflammation au talon, a manqué les rencontres face à Nantes et Angers.

Sa situation semble toutefois évoluer favorablement. Le joueur pourrait reprendre l’entraînement collectif et réintégrer le groupe pour la demi-finale, un renfort de poids pour le PSG tant il est central dans l’organisation du jeu de Luis Enrique.

Luis Enrique proche de disposer de son groupe au complet

À l’exception du jeune Quentin Ndjantou, Luis Enrique devrait pouvoir aligner la quasi-totalité de son effectif pour ce choc européen. Une excellente nouvelle dans un moment clé de la saison.

Le technicien espagnol, fidèle à sa gestion prudente, n’a pas souhaité trop en dire après la rencontre à Angers, laissant volontairement planer le doute sur certains cas physiques.

Mais en interne, le sentiment est clair : le PSG aborde sa demi-finale dans des conditions optimales.

Un PSG en confiance avant le choc face au Bayern

En plus de ces bonnes nouvelles médicales, le PSG reste sur une dynamique solide, avec une large victoire en championnat et une montée en puissance collective à l’approche du sprint final.

Avec un groupe presque complet, Paris peut envisager cette confrontation face au Bayern Munich avec ambition, d’autant que les cadres offensifs et défensifs semblent disponibles.

Une demi-finale déjà capitale

Ce choc face au Bayern s’annonce comme l’un des tournants de la saison parisienne. Entre ambitions européennes et dynamique nationale, le PSG joue gros au Parc des Princes.

Et cette fois, Luis Enrique pourrait enfin aligner son onze type dans un rendez-vous majeur de Ligue des Champions.