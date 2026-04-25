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FRANCE

PSG : Paris cartonne Angers et met le RC Lens à six points

Par William Tertrin - 25 Avr 2026, 21:00
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À trois jours de sa demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse d’Angers (0-3), malgré une équipe remaniée.

Le PSG a rapidement pris le contrôle du match avec un but de Kang-in Lee dès la 8e minute, après une action initiée par Lucas Beraldo. Le PSG a ensuite dominé les débats, même si Angers a cru égaliser avant qu’un but ne soit refusé pour un hors-jeu assez étonnant. Les Parisiens ont fait le break juste avant la pause grâce à Senny Mayulu (0-2, 38e), bien servi une nouvelle fois par Beraldo.

En seconde période, le PSG a continué sa maîtrise et a inscrit un troisième but sur corner par Lucas Beraldo (51e), auteur d’un très bon match. La fin de rencontre a été marquée par l’expulsion de Gonçalo Ramos (74e), sans conséquence sur le résultat.

Avec cette victoire nette, le PSG prend six points d’avance en tête du championnat sur Lens, à quatre journées de la fin, et peut désormais se concentrer sur son choc européen face au Bayern Munich.

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