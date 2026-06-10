Révélation du RC Lens cette saison en Ligue 1, Ismaëlo Ganiou (21 ans) affole le marché des transferts.

Le RC Lens tient peut-être l’une des plus grosses pépites du football français. En quelques mois, Ismaëlo Ganiou a vu sa cote exploser au point d’attirer plusieurs cadors européens. Selon Flashscore, le défenseur lensois de 21 ans fait désormais l’objet d’un intérêt grandissant sur le marché.

La cote de Ganiou a explosé

Le Borussia Dortmund, Tottenham et Crystal Palace suivraient tous de près l’évolution du joueur formé à La Gaillette. Et les Sang et Or n’ont visiblement aucune intention de le brader. Toujours selon ces informations, le RC Lens réclamerait pas moins de 35 millions d’euros pour envisager un départ de son jeune défenseur ! Un montant qui témoigne de la confiance placée dans son potentiel et de sa progression fulgurante ces derniers mois. Cette valorisation change considérablement la donne pour les clubs intéressés.

Le RC Lens en demande 35 M€ !

Car avant l’arrivée des grosses cylindrées européennes, plusieurs rumeurs avaient également évoqué l’intérêt du PSG et de l’OM. Avec une telle exigence financière, les deux géants français pourraient désormais avoir bien du mal à rivaliser avec la puissance économique des formations anglaises ou allemandes. Pour le RC Lens, ce dossier illustre une nouvelle fois la réussite du travail de formation effectué à La Gaillette. Après avoir révélé plusieurs talents ces dernières années, le club artésien pourrait encore réaliser une opération majeure sur le marché des transferts. Reste désormais à savoir si un prétendant acceptera de s’aligner sur les exigences des dirigeants lensois.