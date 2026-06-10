Le départ de Pierre Sage vers Crystal Palace pourrait rapporter un petit pactole utile au RC Lens en plein mercato.

Le RC Lens n’avait certainement pas imaginé un tel scénario. Après la rupture actée entre Pierre Sage et le club artésien au début du mois, tout indiquait que l’ancien entraîneur lensois allait rapidement rebondir en Premier League. Restait à connaître les modalités exactes de son départ. Désormais, le dossier est bouclé.

Après plusieurs jours de négociations, Crystal Palace et le RC Lens ont trouvé un accord total pour le transfert du technicien français. Pierre Sage, qui s’était déjà entendu avec les Eagles sur un contrat courant jusqu’en 2029, va donc poursuivre sa carrière en Angleterre. Et pour le RC Lens, l’opération est particulièrement lucrative.

Cinq millions d’euros pour Sage

Selon L’Équipe, le RC Lens devrait récupérer environ cinq millions d’euros dans cette transaction. Une somme impressionnante lorsqu’on la compare aux précédents départs d’entraîneurs du club. En 2024, le transfert de Franck Haise vers Nice avait rapporté environ deux millions d’euros. Celui de Will Still vers Southampton n’avait généré qu’environ 1,3 million d’euros.

Avec cinq millions d’euros, le RC Lens réalise donc l’une des plus belles opérations de son histoire récente concernant un entraîneur. La fermeté affichée par les dirigeants lensois a porté ses fruits. Pierre Sage disposait encore de deux années de contrat dans l’Artois et le club n’avait aucune intention de le laisser partir à moindre coût.

Un bonus précieux pour le mercato

Cette rentrée d’argent arrive à un moment particulièrement intéressant. Comme de nombreux clubs français, le RC Lens doit surveiller attentivement ses finances tout en poursuivant son chantier estival. Les cinq millions d’euros récupérés grâce à Pierre Sage offrent une marge de manœuvre supplémentaire à la direction sportive.

Sans révolutionner totalement le budget du mercato, cette somme peut néanmoins permettre de financer une partie d’un recrutement ou de soulager certaines dépenses déjà engagées, comme l’option levée pour Saud Abdulhamid. Sportivement, le départ de Pierre Sage laisse forcément un goût amer aux supporters lensois, qui espéraient voir le technicien s’inscrire dans la durée. Mais sur le plan financier, le RC Lens a parfaitement défendu ses intérêts.