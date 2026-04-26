ASSE : des nouvelles de Davitashvili après sa sortie sur blessure contre Troyes

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Après la claque prise par l’ESTAC samedi soir, l’ASSE attend des nouvelles de Zuriko Davitashvili, sorti en cours de match.

L’ASSE retient son souffle après la sortie sur blessure de Zuriko Davitashvili lors de la rencontre face à l’ESTAC Troyes (0-3). L’ailier géorgien, l’un des éléments offensifs clés des Verts cette saison, a été touché à la cheville en cours de match.

Selon les informations relayées par le compte spécialisé TRIBUNE_STÉPHANOISE, le joueur passera une IRM ce lundi afin de déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée éventuelle de son indisponibilité.

Une IRM attendue pour lever les doutes

Pour le moment, le staff stéphanois reste prudent. L’examen médical prévu doit permettre d’évaluer si la blessure est bénigne ou plus sérieuse. Dans ce type de situation, l’IRM est souvent utilisée pour détecter d’éventuelles lésions ligamentaires ou une entorse plus sévère.

Le joueur, homme clé de l’équipe avec 14 buts et 4 passes décisives cette saison, pourrait donc être ménagé en attendant les résultats définitifs.

Un élément offensif important pour l’ASSE

Depuis la saison dernière, Davitashvili s’impose comme un joueur majeur dans le dispositif stéphanois grâce à sa vitesse et sa capacité à déséquilibrer les défenses.

Son absence potentielle serait donc un coup dur pour l’ASSE, à qui il reste deux matchs pour tenter d’arracher la montée directe en espérant un faux pas du Mans, avant d’éventuels barrages.

Vers une indisponibilité ?

Aucune durée d’indisponibilité n’a été officiellement communiquée à ce stade. Tout dépendra des résultats de l’IRM, attendus dans les prochaines 24 à 48 heures.

Le staff médical et les supporters espèrent une simple alerte sans gravité, dans une période où plusieurs joueurs majeurs sont sur le flanc à l’ASSE.