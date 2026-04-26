OM : une grosse surprise dans la compo de Beye face à l’OGC Nice

Voici la compo de l’OM pour affronter l’OGC Nice.
Ce dimanche soir, l’OM reçoit l’OGC Nice pour clôturer la 31e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye, qui a décidé de mettre Mason Greenwood sur le banc. Coup d’envoi à 20h45 au stade Vélodrome.
La compo marseillaise
Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Nnadi, Højbjerg (cap), Vermeeren, Emerson – Timber – Aubameyang.
18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€
𝑼𝑵 𝑫𝑬𝑹𝑩𝒀 𝑫𝑬́𝑪𝑰𝑺𝑰𝑭 ⚡️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 26, 2026
Découvrez le XI proposé par 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 🇸🇳 pour défier Nice à l'@orangevelodrome 😤🏟️ #OMOGCN pic.twitter.com/qCGCov0Rpr