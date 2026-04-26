OM : une grosse surprise dans la compo de Beye face à l’OGC Nice

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Voici la compo de l’OM pour affronter l’OGC Nice.

Ce dimanche soir, l’OM reçoit l’OGC Nice pour clôturer la 31e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye, qui a décidé de mettre Mason Greenwood sur le banc. Coup d’envoi à 20h45 au stade Vélodrome.

La compo marseillaise

Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Nnadi, Højbjerg (cap), Vermeeren, Emerson – Timber – Aubameyang.