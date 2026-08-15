OM Mercato : coup dur pour le remplaçant de Rulli, mais accord trouvé avec un ancien de L1 !

L’OM accélère sur Jean-Clair Todibo, devenu la priorité défensive du mercato, tandis que la piste Lucas Perri se complique avec le retour en force du Torino.

Le mercato de l’OM continue de s’animer. Après plusieurs semaines marquées par les ventes et les contraintes financières, les dirigeants marseillais passent à la vitesse supérieure pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio. Deux dossiers retiennent particulièrement l’attention ce samedi soir : Jean-Clair Todibo et Lucas Perri.

L’OM avance pour Todibo

La priorité semble désormais se situer en défense. Selon les informations de Foot Mercato, l’OM a trouvé un accord verbal avec Jean-Clair Todibo, qui aurait donné son feu vert pour rejoindre Marseille. Le défenseur français, passé notamment par Toulouse et Nice, est sous contrat avec West Ham après son transfert définitif depuis l’OGC Nice.

Cette avancée constitue un signal fort pour l’OM, qui apprécie le profil de Todibo depuis plusieurs semaines. Le joueur de 26 ans correspond au type de renfort recherché par Bruno Genesio pour solidifier sa défense et apporter davantage d’expérience à l’effectif.

Mais l’accord avec le joueur ne suffit pas encore. Marseille doit désormais trouver un terrain d’entente avec West Ham, alors que les contraintes économiques du club olympien restent importantes. Le dossier pourrait donc dépendre des prochaines ventes réalisées par l’OM.

Perri, le Torino reprend l’avantage

Dans le même temps, la piste Lucas Perri semble prendre une tournure moins favorable pour Marseille. L’OM avait tenté de détourner le gardien brésilien de Leeds, alors que son arrivée au Torino semblait pourtant très proche. Le club italien a toutefois repris l’avantage dans les dernières heures et reste déterminé à finaliser l’opération autour d’un prêt payant assorti d’une option d’achat à 11 millions d’euros. Le but est de voir Perri arriver à Turin avant dimanche soir afin de lui faire passer sa visite médicale, avec une officialisation attendue en début de semaine prochaine, toujours selon FM.

Pour Marseille, la situation illustre parfaitement les enjeux de cette fin de mercato : il faut vendre pour pouvoir acheter, mais les dirigeants doivent également avancer sur les dossiers prioritaires. Todibo apparaît aujourd’hui comme une piste particulièrement concrète, tandis que Perri pourrait finalement échapper aux Olympiens.

Les prochaines heures seront donc décisives. L’OM a obtenu un premier accord important avec Todibo et doit maintenant convaincre West Ham, tout en continuant à chercher une solution au poste de gardien. Le mercato marseillais est loin d’avoir livré son dernier rebondissement.