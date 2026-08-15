PSG Mercato : après Torres, Paris officialise une nouvelle recrue !

Après Ferran Torres, le PSG tient une nouvelle recrue offensive : le club parisien officialise l’arrivée de l’ailier belge Mika Godts en provenance de l’Ajax Amsterdam.

Le PSG a annoncé ce samedi soir la signature de Mika Godts jusqu’en 2031, pour 45 M€ + 10 M€ de bonus. À 21 ans, l’international belge rejoint Paris après trois saisons à l’Ajax, où il s’est imposé comme l’un des jeunes talents offensifs les plus prometteurs. Lors de sa dernière saison, il a inscrit 17 buts et délivré 15 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues. Le Belge portera le numéro 22 au PSG, dont le dernier détenteur était… Abdou Diallo.

Les premiers mots de Mika Godts

« Je me sens extrêmement fier de rejoindre l’un des meilleurs clubs au monde. J’ai hâte de revêtir ces couleurs, de découvrir le Parc des Princes et ses supporters. Je vais tout donner pour rendre sur le terrain la confiance que m’ont accordée le Président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et le coach Luis Enrique. »