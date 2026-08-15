RC Lens : La Gaillette s’active avant le choc face au PSG

À la veille du Trophée des Champions entre le RC Lens et le PSG, plusieurs équipes lensoises poursuivent leur préparation ce samedi. Des jeunes aux féminines, quatre rencontres amicales sont au programme.

Le groupe élite et les U19 à domicile

Le week-end ne se résume pas au rendez-vous très attendu des professionnels à Bollaert. Selon le programme communiqué par Lensois.com, le groupe élite de Vincent Carlier reçoit le Red Star ce samedi à 14h30 au stade François-Blin. L’entrée sera libre pour ce nouveau match de préparation.

Les U19 de Jonathan Poblah évolueront également à domicile. Ils affronteront Montfermeil à partir de 11h30 sur la pelouse Daniel-Leclercq, à la Gaillette. Une nouvelle occasion pour la formation lensoise de poursuivre sa montée en puissance avant la reprise des compétitions officielles.

Dernier test pour les féminines

Le RC Lens Féminin boucle de son côté sa préparation estivale. Les joueuses de Loïc Fiévet accueillent les Belges de La Louvière à 19h, elles aussi au stade François-Blin. L’accès à la rencontre sera gratuit.

Seule équipe artésienne en déplacement ce samedi, la catégorie U17 défiera le FC Metz à midi. La rencontre se disputera sur la pelouse d’Hirson.

Bollaert se prépare à une affiche tendue

Ces rendez-vous précèdent le Trophée des Champions entre le RC Lens et le PSG. L’affiche s’annonce particulièrement animée dans un contexte marqué par des relations froides entre les deux directions et par le boycott annoncé du Collectif Ultras Paris, mécontent de l’organisation.

Le match Lens-PSG s’annonce bouillant à Bollaert, sur fond de relations glaciales entre les directions des deux clubs. Mécontent de l’organisation, le CUP boycottera cette rencontre classée à risque. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2088310708262027628

Avant que les projecteurs ne se braquent sur Bollaert, c’est donc toute la maison Sang et Or qui sera sur le pont ce samedi.