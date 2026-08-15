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FRANCE

LOSC : le dernier test des Dogues réserve une nouveauté

Par Wladimir DELCROS - 15 Août 2026, 07:46
LOSC : le dernier test des Dogues réserve une nouveauté

Le LOSC achève sa préparation estivale ce samedi sur la pelouse d’Everton. Pour cette ultime répétition avant la reprise, les Dogues découvriront la nouvelle enceinte des Toffees, avec plusieurs solutions offertes aux supporters pour suivre la rencontre.

Une dernière répétition face à Everton

Une semaine après son match nul à Hambourg (2-2), le LOSC met le cap sur le nord de l’Angleterre. Les hommes de Davide Ancelotti affrontent Everton ce samedi à l’occasion de leur cinquième et dernier match amical de l’été.

Le coup d’envoi sera donné à 15 heures outre-Manche, soit 16 heures en France. Cette rencontre doit permettre au technicien italien de procéder aux derniers réglages avant le début de la saison 2026-2027.

Davide Ancelotti retrouve un club qu’il connaît bien

Ce rendez-vous aura une saveur particulière pour Davide Ancelotti. L’entraîneur lillois a passé une saison et demie sur le banc d’Everton comme adjoint de son père, Carlo Ancelotti. Il revient cette fois dans la peau d’un numéro un.

Les Dogues découvriront également le Hill Dickinson Stadium, la nouvelle enceinte d’Everton située sur les docks de Liverpool. Les Toffees y disputent leur dernière répétition une semaine avant la reprise de la Premier League.

Deux possibilités pour suivre le match

Selon les informations du média spécialisé Le Petit Lillois, la rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur Ligue 1+. La plateforme aura ainsi proposé quatre des cinq matchs amicaux joués par la formation nordiste cet été.

EvertonTV retransmettra également la partie sur sa chaîne privée, accessible aux abonnés du club anglais. Les supporters lillois pourront donc suivre cette dernière sortie avant le retour des rencontres officielles.

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