OM : le vestiaire se range derrière Balerdi après la bronca

Leonardo Balerdi a vécu une soirée très compliquée vendredi contre l’Atlético de Madrid (1-2). Pris en grippe par le Vélodrome, le défenseur argentin a reçu un soutien appuyé et public d’Amine Harit après la rencontre.

Balerdi ciblé par le Vélodrome

On vous en parlait vendredi : Balerdi avait sombré face à l’Atlético lors du dernier match de préparation de l’OM. Impliqué sur les deux buts encaissés par les Phocéens, le défenseur a été raccompagné sur le banc par une bronca assourdissante en fin de rencontre.

L’OM s’est incliné (1-2) face à l’Atlético de Madrid malgré un but d’Igor Paixão. Leonardo Balerdi a été sifflé par le public. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2088318004224282757

Harit monte au créneau

La nouveauté est venue d’Amine Harit. Vendredi 14 août, le milieu marocain a publiquement défendu son coéquipier en zone mixte. « Ça fait longtemps qu’il est là, on sait que ça peut être compliqué de se faire siffler par son propre stade. Les supporters ont leur avis mais ça ne change rien à l’estime qu’on lui porte », a-t-il confié.

« Il n’a pas à douter, on est tous avec lui et on sait les qualités qu’il a. Ça arrive de faire des erreurs », a poursuivi Harit. Le Marocain a ensuite prolongé son soutien sur Instagram avec un message simple adressé à l’Argentin : « Ensemble mon frère », comme le rapporte également Foot Mercato.

Le groupe fait bloc autour de l’Argentin

Cette prise de parole confirme que Balerdi conserve la confiance du vestiaire malgré son naufrage et les sifflets. Bruno Genesio avait lui aussi pris sa défense après la partie. À quelques jours de la reprise, l’entraîneur marseillais et ses joueurs cherchent désormais à éviter que cette soirée ne laisse trop de traces chez le défenseur argentin.