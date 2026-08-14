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FRANCE

OM : un désaccord inattendu fait capoter le départ à 20 M€ !

Par Louis Chrestian - 14 Août 2026, 14:45
OM : un désaccord inattendu fait capoter le départ à 20 M€ !

Le départ de Nayef Aguerd à la Real Sociedad a été annulé au dernier moment. Après les réserves liées à sa condition physique, un désaccord avec l’entraîneur basque sur son utilisation est désormais avancé pour expliquer ce revirement.

Une nouvelle version dans le dossier Aguerd

On vous en parlait ce vendredi : la condition physique de Nayef Aguerd aurait fait échouer son départ à la Real Sociedad. D’après le journaliste Matteo Moretto, le défenseur central de l’OM, opéré d’une pubalgie la saison dernière, n’aurait pas totalement convaincu lors de la visite médicale.

Mais une autre explication est apparue depuis. Selon les éléments relayés par Foot01, un échange avec Pellegrino Matarazzo aurait surtout provoqué la volte-face de l’international marocain.

Un désaccord sur les trois premières journées

Aguerd, dont le dernier match remonte au 4 mars, aurait souhaité reprendre progressivement après sa longue indisponibilité. Une demande qui ne correspondait pas aux plans de l’entraîneur de la Real Sociedad, désireux de pouvoir l’utiliser normalement dès les trois premières journées de Liga.

Une opération à 20 M€ qui échappe à l’OM

Ce différend aurait suffi à faire tomber une opération pourtant bien engagée. La Real Sociedad devait accueillir Aguerd dans le cadre d’un prêt payant de 3 M€, assorti d’une option d’achat non obligatoire fixée à 17 M€.

L’explication laisse toutefois planer le doute, tant l’annulation est intervenue tardivement. Une chose est acquise : l’OM voit s’envoler, au moins provisoirement, une possibilité de récupérer jusqu’à 20 M€ sur ce dossier.

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