RC Lens : la compo de Toppmöller face au PSG a fuité

Le RC Lens s’apprête à défier le PSG ce dimanche soir à l’occasion du Trophée des champions. Dino Toppmöller semble avoir déjà arrêté les grandes lignes de son onze de départ, avec notamment Odsonne Édouard.

Un temps incertain après une alerte à l’adducteur lors du match amical contre Sunderland (0-2), Odsonne Édouard devrait finalement bien débuter face au PSG, comme l’indique L’Équipe. L’attaquant lensois a repris l’entraînement collectif samedi et a pu travailler avec intensité sans ressentir de douleur, levant ainsi les dernières interrogations autour de sa présence.

Pour cette affiche très attendue du Trophée des champions, Dino Toppmöller va évidemment aligner un système en 3-4-3. Robin Risser sera titularisé dans le but, tandis que la défense devrait être composée de Kyllian Antonio, Ismaëlo Ganiou et Maik Nawrocki.

Une attaque avec Sima

Au milieu, le technicien allemand devrait faire confiance au duo Bulatovic et Cuisance, avec Abdulhamid et Udol en pistons. Devant, Florian Thauvin, nouveau capitaine des Sang et Or, accompagnerait Odsonne Édouard et Abdallah Sima.

Franjo Ivanovic, arrivé mercredi en prêt de Benfica, figure également dans le groupe et constitue une solution supplémentaire pour Toppmöller. Yacine Titraoui devrait, lui aussi, commencer sur le banc après avoir disputé ses premières minutes face à Sunderland.