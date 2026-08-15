ASSE Mercato : une pépite promise aux Verts et surveillée par le RC Lens va signer ailleurs

Alors que David Mimbang n’a finalement pas signé à l’ASSE, le jeune milieu de terrain camerounais se dirige déjà vers un nouveau club.

Le dossier David Mimbang a pris une tournure inattendue du côté de l’ASSE. Le jeune milieu camerounais, annoncé depuis plusieurs mois comme une future recrue des Verts, ne signera pas à Saint-Étienne, comme déjà relayé sur notre site. Et d’après une information de Loïc Tanzi, Mimbang serait désormais susceptible de rejoindre le FC Nordsjaelland, club danois qui est en cours pour disputer la Ligue Conference.

Mimbang, un dossier qui était bouclé à l’ASSE

Arrivé dans le Forez au printemps en provenance de l’École de Football des Brasseries du Cameroun (EFBC), David Mimbang avait rapidement été intégré au projet stéphanois. L’ASSE avait devancé plusieurs clubs intéressés, notamment le RC Lens et Strasbourg, et le joueur devait attendre sa majorité, fixée au 15 août, pour officialiser son engagement avec les Verts.

Le milieu de terrain avait même participé à la préparation estivale avec le groupe professionnel d’Ian Cathro. Il avait notamment disputé ses premières minutes sous le maillot vert lors du match amical face à Biel-Bienne, confirmant que Saint-Étienne comptait suivre de près son évolution. Cependant, le joueur et son entourage n’ont pas apprécié que Mimbang ne termine pas la préparation avec le groupe professionnel et qu’il soit envoyé avec la réserve au tournoi européen U21 de Ploufragan il y a quelques jours. Mimbang ne s’est donc finalement pas engagé chez les Verts, et pourrait rebondir au Danemark.