OM Mercato : l’arrivée de Perri pourrait cacher un transfert à 50 M€

Le mercato de l’OM pourrait prendre une nouvelle tournure avec Lucas Perri et Igor Paixão au centre des échanges avec Leeds.

L’OM pourrait encore être au cœur de plusieurs discussions dans les dernières semaines du mercato. Alors que le club phocéen négocie avec Leeds United pour le gardien Lucas Perri, les échanges entre les deux formations auraient également porté sur Igor Paixão.

D’après les informations de TEAMtalk, Leeds conserverait un intérêt pour l’ailier brésilien. Le club anglais avait déjà tenté de s’attacher ses services l’été dernier, avant d’être devancé par l’OM. Marseille avait alors conclu l’opération avec Feyenoord pour environ 35 millions d’euros, bonus compris, et offert à Paixão un contrat de cinq ans.

Leeds n’est pas seul sur Igor Paixão

Un an après son arrivée à Marseille, Igor Paixão disposerait toujours d’une belle cote sur le marché. Selon les informations rapportées par TEAMtalk, Aston Villa, Galatasaray et Palmeiras suivraient également la situation du Brésilien.

L’intérêt d’Aston Villa s’expliquerait notamment par la volonté du club anglais de renforcer son secteur offensif. Galatasaray chercherait de son côté un ailier gauche avant la fermeture du mercato, tandis que Palmeiras serait également attentif au dossier. Paixão sort par ailleurs d’une saison particulièrement intéressante avec l’OM, et s’est montré décisif lors de la préparation.

L’OM réclamerait 50 millions d’euros

Malgré les sollicitations, Marseille ne souhaiterait pas se séparer facilement de son joueur. L’OM aurait fixé son prix à 50 millions d’euros pour commencer à envisager sérieusement un transfert.

Une position logique pour le club phocéen, qui avait investi une somme importante pour recruter Paixão en 2025. À l’époque, Marseille avait notamment devancé Leeds dans ce dossier en proposant environ 35 millions d’euros à Feyenoord.

Surtout, l’ailier brésilien ne ferait pas partie des joueurs dont l’OM chercherait prioritairement à se séparer pour alléger sa masse salariale. Marseille peut donc se montrer ferme et attendre une offre à la hauteur de ses exigences. Pour Leeds comme pour les autres prétendants, le message est clair : Igor Paixão n’est pas officiellement sur le marché, mais une proposition proche des 50 millions d’euros pourrait changer la donne.