ASSE – Troyes : Montanier confirme un gros coup dur et pointe les limites de son équipe

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Les mots de Philippe Montanier après la grosse défaite de l’ASSE face à Troyes.

L’ASSE a vécu une soirée cauchemardesque ce samedi lors de la 32e journée de Ligue 2. Battus lourdement par l’ESTAC Troyes (0-3) dans un Chaudron pourtant à guichets fermés, les Verts voient leur dynamique s’enrayer et leur place sur le podium fragilisée.

Après la rencontre, l’entraîneur stéphanois Philippe Montanier n’a pas caché sa frustration, livrant une analyse lucide et inquiétante de la situation.

Un coup dur pour Davitashvili

Au micro de beIN SPORTS, le technicien de 61 ans a résumé sans détour la prestation de son équipe :

« Une soirée noire. »

Touchée par une série de coups durs, l’ASSE a dû composer avec plusieurs absences importantes. Montanier a notamment évoqué une cascade de blessures et confirmé le coup dur pour Davitashvili :

« Ça avait commencé la veille avec Julien Le Cardinal, out… Là, on perd Zuriko Davitashvili. Ça fait beaucoup mais c’est comme ça. »

Une première période encourageante… mais stérile

Malgré le score lourd, tout n’a pas été négatif selon Montanier :

« Je crois qu’on fait une bonne première période. Troyes ne fait aucun tir. On aurait mérité de remporter la première période. »

Mais comme souvent dans ces moments charnières de la saison, l’efficacité a fait la différence. Troyes a su exploiter les erreurs stéphanoises, là où l’ASSE a manqué de réalisme.

Des erreurs payées cash

L’entraîneur des Verts a pointé du doigt un facteur clé :

« C’est l’équipe qui a fait le moins d’erreurs qui a gagné le match, on a été pénalisé par nos erreurs. »

Un constat brutal mais révélateur d’un match basculé sur des détails. Face à un leader solide, chaque approximation s’est transformée en sanction immédiate.

Un effectif amoindri et déséquilibré

Au-delà du match, Montanier a insisté sur les limites structurelles de son groupe :

« On a un effectif déséquilibré… On a 3-4 joueurs majeurs en moins. »

Un problème récurrent dans cette fin de saison sous tension, alors que l’ASSE joue sa montée. Arrivé en février, Montanier avait pourtant relancé le club avec une série positive impressionnante, avant ce coup d’arrêt brutal.

La montée toujours en jeu, mais sous pression

Avec cette deuxième défaite consécutive, Saint-Étienne recule à la troisième place et sort des deux premières positions synonymes de montée directe.

Le message du coach est clair :

« Quand vous faites deux défaites d’affilée, vous ne pouvez pas rester dans les deux premiers. Il va falloir lutter jusqu’au bout. »

Malgré tout, Montanier refuse de céder à la panique :

« Chaque match a sa vérité… il faudra gagner à Rodez et face à Amiens et après on verra. »

Une fin de saison sous haute tension

À deux journées de la fin, l’ASSE joue désormais son avenir en Ligue 2. Déjà sous pression après une défaite à Bastia, ce revers face à Troyes confirme que les Verts n’ont plus le droit à l’erreur.

Entre blessures, manque de profondeur et perte de dynamique, la mission remontée s’annonce plus compliquée que jamais.