À la veille d’un match crucial face à l’ASSE à Geoffroy-Guichard (20h), Troyes traverse une période agitée en interne.

Les turbulences sont encore bien présentes à Troyes. Foot Mercato confirme qu’Antoine Sibierski va quitter son poste de directeur sportif, décision qui intervient dans un climat de plus en plus tendu avec le président Edwin Pindi, fragilisant encore un peu plus la stabilité du club aubois. À quelques heures d’un déplacement important à Geoffroy-Guichard pour affronter l’ASSE, cette instabilité tombe au plus mauvais moment pour Troyes… et au meilleur pour les Verts !

La succession de Sibierski encore floue

Pour remplacer Sibierski, plusieurs profils sont déjà étudiés. Parmi eux, Bafétimbi Gomis est cité comme une option sérieuse, notamment soutenue par le City Group. Cependant, le président troyen n’est pas totalement aligné sur ce choix et explore d’autres pistes en parallèle. Deux noms ressortent particulièrement dans les discussions.

Le premier est celui de Jocelyn Blanchard, qui présente l’avantage de bien connaître Edwin Pindi, avec qui il a déjà collaboré à Dunkerque. Une piste jugée crédible en interne pour assurer une continuité. Le second nom évoqué est celui de Julien Fournier, ancien dirigeant passé par l’OM et l’OGC Nice. Son expérience plus large attire plusieurs convoitises, même si la concurrence pourrait compliquer le dossier.

Un contexte favorable à l’ASSE

Ce climat d’incertitude intervient alors que Troyes se prépare à un choc important face à l’ASSE. Une rencontre de haut niveau dans la lutte pour la montée en Ligue 2, où chaque détail peut compter. L’ASSE, de son côté, pourrait indirectement profiter de cette agitation pour aborder la rencontre avec un léger avantage psychologique. Et dans un match aussi serré, ce type de turbulences peut parfois peser lourd au moment de faire la différence.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

25/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2