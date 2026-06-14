RC Lens Mercato : une offre est partie pour un milieu très convoité en Europe !

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Le RC Lens est entré dans la course pour Cheveyo Tsawa avec une offre concrète estimée à 7 M€. Mais le milieu du FC Zurich attire aussi Bruges et le Sporting.

Le nom de Cheveyo Tsawa continue de monter en puissance sur le marché des jeunes milieux européens. À seulement 19 ans, le joueur du FC Zurich est désormais au cœur d’une lutte à trois entre le RC Lens, le Club Bruges et le Sporting CP, selon les informations de Sky Sport.

Lens passe à l’action avec une offre de 7 M€

Parmi les clubs les plus offensifs, le RC Lens a clairement accéléré. Les dirigeants artésiens ont transmis une première offre avoisinant les 7 millions d’euros, bonus compris, au club suisse.

Une démarche qui confirme l’intérêt concret du club nordiste pour le profil du milieu de terrain, qui totalise 2 buts et 2 passes décisives en 36 matchs lors de la saison passée.

Bruges en avance, le Sporting entre dans la danse

Si Lens est entré officiellement dans le dossier, le Club Bruges conserve une longueur d’avance dans les discussions. Le club belge aurait déjà formulé une proposition salariale importante au joueur, tout en attendant son feu vert avant de formaliser une offre au FC Zurich.

De son côté, le Sporting CP a récemment rejoint la course. Le club lisboète anticipe un possible échec dans le dossier Sergi Altimira et a inscrit Tsawa sur sa shortlist comme alternative crédible.

Un joueur qui privilégiera le temps de jeu

Sous contrat avec le FC Zurich et considéré comme un talent en pleine progression, Cheveyo Tsawa attire désormais plusieurs projets sportifs structurés.

Malgré l’intérêt croissant de plusieurs clubs européens, le joueur suisse ferait de l’assurance de temps de jeu son critère principal dans le choix de sa future destination.

Un paramètre qui pourrait peser lourd dans un dossier où aucun favori ne semble encore totalement se détacher.