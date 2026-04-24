Malgré des ondes négatives, l’ASSE peut préparer le choc contre Troyes à Geoffroy-Guichard (samedi, 20h) dans une humeur plus sereine que prévu.

Un vent plus positif souffle sur le Forez. Malgré un contexte tendu, l’ASSE aborde son choc face à Troyes avec plusieurs motifs d’optimisme pour Philippe Montanier. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Cela fait plus de vingt ans que l’ESTAC ne s’est plus imposée dans le Chaudron. Leur dernier succès remonte au 23 août 2003, au terme d’un scénario renversant. Depuis, l’ASSE a repris l’ascendant à domicile, transformant Geoffroy-Guichard en terrain hostile pour les Aubois. Un avantage psychologique non négligeable à l’approche de ce rendez-vous.

L’ASSE reste sur une manita contre Troyes

Plus marquant encore, le dernier affrontement entre les deux équipes dans le Forez. En février 2024, les Verts avaient infligé une lourde défaite à Troyes (5-0), avec notamment des réalisations de Ibrahim Sissoko, Nathanaël Mbuku, Yvann Maçon et Anthony Briançon. Une référence récente qui pourrait peser dans les têtes, surtout côté troyen, encore marqué par cette manita.

Autre élément encourageant : la forme actuelle de Troyes loin de ses bases. Avec seulement 2 points pris lors de ses 7 derniers déplacements à Geoffroy-Guichard, le club aubois semble en grande difficulté dans cette enceinte. Un contraste qui renforce la confiance stéphanoise, malgré la récente défaite des Verts sur la pelouse du SC Bastia (0-2).

Des incertitudes, mais un groupe mobilisé

Tout n’est pas parfait pour autant. L’état de Tawfik Bentayeb reste incertain après sa blessure face à Boulogne-sur-Mer. Un doute qui pourrait peser dans les choix offensifs de Montanier. Mais globalement, les signaux restent au vert pour les Stéphanois, qui abordent ce choc avec des repères solides et un contexte historiquement favorable.

Enfin, Philippe Montanier peut aussi s’appuyer sur son vécu. En tant que joueur, il garde un excellent souvenir d’un succès face à Troyes en 1999, sous les ordres de Robert Nouzaret. Un clin d’œil du passé qui vient renforcer une tendance globale : face à Troyes, l’ASSE a souvent le dernier mot. Reste à transformer ces signaux positifs en résultat sur le terrain. Car dans un championnat aussi serré, chaque opportunité compte. Et celle-ci pourrait valoir très cher.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

25/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2