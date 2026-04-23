ASSE : Old lâche un aveu sur Montanier… et ça en dit long sur Horneland

Avant le choc entre l’ASSE et l’ESTAC, Ben Old a dressé un constat assez net sur la différence entre Philippe Montanier et Eirik Horneland.

À quelques jours d’un choc crucial face à Troyes en Ligue 2, l’ASSE continue d’afficher un visage ambitieux depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc. En conférence de presse, l’attaquant/latéral néo-zélandais Ben Old a livré une analyse sans détour de la transformation du club, évoquant notamment une hausse nette des exigences au quotidien.

Le joueur met en avant un changement profond dans la méthode de travail et l’intensité des séances depuis l’arrivée du technicien français.

“Je pense qu’on a été assez forts sur les derniers mois plus particulièrement depuis que Philippe Montanier nous a rejoint, les standards à l’entraînement ont été augmentés. On a aussi changé plusieurs choses d’un point de vue tactique et notre capacité à bien s’entraîner chaque jour explique cette bonne série », raconte-t-il dans des propos rapportés par EVECT.

Une dynamique positive depuis Montanier

Arrivé en cours de saison, Philippe Montanier a rapidement imposé sa patte. L’ASSE est devenue une équipe plus compacte, mieux organisée et surtout plus constante dans l’intensité, ce qui se traduit par une série de résultats solides avec 7 victoires, 2 nuls et 1 seule défaite.

Ben Old confirme également que l’équipe répond mieux dans les matchs à forte pression :

“Je pense que cette consistance qu’on a eue ces derniers temps s’expliquait aussi du fait qu’on était sous pression. (…) Quand il y a des grands matchs qui arrivent, où on a l’obligation de gagner, on est souvent au rendez-vous.”

Une déclaration qui illustre une réalité souvent observée à Saint-Étienne cette saison : les Verts semblent plus performants dans les rendez-vous décisifs que dans la régularité globale.

Un contraste assumé avec l’ère Horneland

Sans jamais le nommer directement, le discours de Ben Old met en lumière un contraste implicite avec la période précédente. Sous Eirik Horneland, l’ASSE avait affiché davantage d’irrégularité et un manque de constance dans l’intensité des performances.

Depuis l’arrivée de Montanier, le groupe insiste au contraire sur la rigueur quotidienne, la discipline tactique et une exigence renforcée à l’entraînement, perçue comme la clé du redressement.

Le problème récurrent : les matchs à l’extérieur

Autre point soulevé par Ben Old : l’incapacité de l’ASSE à reproduire ses performances à domicile hors de ses bases.

“C’est décevant qu’on ne soit pas capable de faire la même chose à l’extérieur. (…) Si on arrive à mettre la même intensité à l’extérieur qu’à domicile, on arrivera à obtenir de meilleures performances.”

Un chantier identifié depuis plusieurs semaines par le staff, alors que la course à la montée ne laisse plus de place aux erreurs.

Un match charnière face à Troyes

Avant la réception de Troyes, leader, l’ASSE joue gros dans sa quête de Ligue 1. La montée en puissance collective décrite par Ben Old devra désormais se traduire par des résultats réguliers, y compris à l’extérieur, pour concrétiser les ambitions du club.