Philippe Montanier était présent en conférence de presse à la veille de recevoir le leader de Ligue 2, Troyes (20h).

Le ton est grave du côté de l’ASSE. À la veille de recevoir le leader Troyes, Philippe Montanier n’a pas caché son inquiétude en conférence de presse. Et pour cause, les nouvelles sont loin d’être rassurantes. « Le week-end a été noir pour nous : Paul Eymard s’est fracturé le tibia, Mahmoud Jaber s’est également fait opérer hier et sera out jusqu’à la fin de la saison. Mais après la pluie, vient le beau temps ! Nadir El Jamali est notamment de retour à Saint-Étienne pour la suite de sa rééducation », a-t-il annoncé.

Montanier a tourné la page Bastia

Deux coups durs majeurs pour les Verts, qui perdent des éléments importants dans un moment clé de la saison. Une situation qui complique encore un peu plus la préparation d’un match déjà très délicat. Car en face, c’est tout simplement la meilleure équipe de Ligue 2 qui se présente. Après la défaite à Bastia, Montanier veut rapidement tourner la page : « On tourne la page après Bastia, c’est derrière nous. Il n’y a pas grand-chose à en retenir, seulement du négatif. Qu’est-ce qu’on doit faire maintenant ? Se préparer à jouer la meilleure équipe de L2 ! On doit faire un bon match, le reste : les résultats des autres, les scénarios possibles… On verra après ! » Un discours clair : se concentrer uniquement sur la performance, sans se disperser.

Dumont, un exemple pour l’ASSE

Mais le coach de l’ASSE sait aussi qu’il faudra un exploit face à un adversaire en pleine maîtrise : « Il faut féliciter Stéphane Dumont pour cette équipe de Troyes. Ils sont bons partout et sont premiers depuis le quasi-début de la saison, ça montre leur leadership sur le championnat. On va affronter un top adversaire qui va venir avec l’intention de faire un grand match et va jouer son jeu. » Entre blessures, pression et adversité maximale, l’ASSE s’avance dans l’inconnu avant ce choc.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

25/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2