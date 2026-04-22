Entraîneur de l’ASSE pendant un an, de janvier 2025 à janvier 2026, Eirik Horneland ne garde que les bons souvenirs de son passage chez les Verts, même s’il reconnaît que ça a été dur.

Parti de l’ASSE à la fin du mois de janvier, un an seulement après son arrivée, Eirik Horneland est retourné dans son pays. L’entraîneur norvégien a refusé de replonger immédiatement alors qu’Aberdeen lui en offrait la possibilité. Mais après une aventure exténuante, il a préféré prendre un peu de recul. C’est donc depuis la Norvège qu’il a évoqué son expérience stéphanoise pour le média local Nettavisen Sport. Et même s’il reconnaît que cela a été très dur, il n’en garde que le positif.

« C’était très dur, mais incroyablement sympa »

« Je n’avais pas vraiment prévu de revenir en Norvège. J’ai encore de bonnes opportunités à l’étranger et j’ai le sentiment d’avoir quelque chose à prouver là-bas. C’était incroyablement sympa d’être à Saint-Étienne. C’était très dur, mais incroyablement sympa. Rosenborg occupe une très grande place dans mon cœur, c’est certain. J’ai vraiment l’impression d’avoir une affaire à régler à Rosenborg. C’est le cas. Je ne pense pas avoir donné le meilleur de moi-même et je pense que j’aurais pu faire mieux là-bas. »

En douze mois à l’AS Saint-Etienne, Eirik Horneland a laissé l’image d’un entraîneur intègre, honnête, mais plutôt limité. Si la mission maintien en Ligue 1 semblait trop ardue, il avait le meilleur effectif de L2 et n’a pas réussi à faire des Verts l’équipe imbattable qu’ils étaient censés devenir. Une déception, donc…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2