Un journaliste norvégien assure que l’ASSE est intéressée par un jeune ailier gauche suédois évoluant à Tromsö.

L’AS Saint-Etienne ne sait pas encore si elle remontera directement en Ligue 1 ou si elle aura besoin des barrages pour réaliser cette ambition. Mais quoi qu’il en soit, il y a de grandes chances que les Verts retrouvent l’élite, seulement douze mois après l’avoir quittée. C’était l’ambition première de Kilmer Sports, qui a racheté le club en 2024, alors qu’il venait justement de remonter. Et cette fois, le propriétaire nord-américain a bien l’intention de faire en sorte que l’ASSE s’installe en Ligue 1. Mais cela sans se renier au niveau du recrutement.

L’Udinese et Burnley suivent également Warneryd

D’ailleurs, un journaliste norvégien, Rune Robertsen, assure que les Verts feraient partie des clubs intéressés par Alexander Warneryd (20 ans), ailier gauche suédois évoluant à Tromsö. L’Udinese et Burnley, autres clubs habitués à recruter via la data, sont également sur les rangs. Droitier évoluant sur l’aile gauche, Warneryd a un profil à la Davitashvili, qu’il viendrait pour seconder ou pour remplacer. Car le Géorgien pourrait quitter le Forez cet été en cas de belle offre.

Estimé à 1 M€ par Transfermarkt, Alexander Warneryd correspond au profil type de la recrue estampillée Kilmer Sports. Il est jeune, prometteur et sa cote n’a pas encore explosée. Mais il est également inexpérimenté, ce qui avait coûté cher aux Verts lors de la saison 2024-25…

L’ASSE était en Norvège pour observer Alexander Warneryd lors de Sarpsborg-Tromso IL

L'ailier suédois de 20 ans a marqué le seul but de la rencontre #ASSE https://t.co/dAaM9riL6m — Gaël (@GaelB42) April 21, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2