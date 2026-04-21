Resté un an et demi à l’ASSE, où il a laissé un très bon souvenir, l’ancien défenseur serbe Neven Subotic est engagé dans des projets caritatifs qui engloutissent ses économies.

On vous parle d’un temps où l’AS Saint-Etienne était habituée au haut du tableau de la Ligue 1 et jouait régulièrement des compétitions européennes. C’était il y a presque dix ans. En 2017-18, première saison après le départ de Christophe Galtier, les Verts avaient connu un démarrage raté sous la conduite d’Oscar Garcia. Jean-Louis Gasset était arrivé à mi-saison, opérant un rétablissement spectaculaire. Grâce, notamment, à un marché hivernal rondement mené, avec plusieurs joueurs majeurs recrutés, dont Neven Subotic. Le défenseur serbe, alors âgé de 30 ans, était arrivé du Borussia Dortmund et avait permis de stabiliser l’arrière-garde.

« Mes ressources financières seront bientôt épuisées »

Subotic n’est resté qu’une saison et demi dans le Forez mais il y a laissé une très belle impression. Ce qui rend d’autant plus triste le fait qu’il soit aujourd’hui en difficulté financière. La faute à ses projets caritatifs en Afrique, où il apporte l’eau potable dans des villages isolés. Au média allemand Welt, Subotic a expliqué : « En réalité, mes ressources financières seront bientôt épuisées, oui. J’ai déjà donné environ 4 millions d’euros et je travaille bénévolement. J’ai joué au football professionnel pendant 14 ans, mais mes salaires étaient bruts. Et je n’ai pas eu tant d’années exceptionnelles avec un salaire d’un million. C’était seulement pendant un certain temps au BVB. C’est pourquoi les partenariats avec les entreprises sont si importants : ils permettent de couvrir les coûts de la fondation et donc de soutenir la fondation avec moi ».

Adoré à Dortmund, très apprécié à Saint-Etienne, Neven Subotic mériterait un coup de main car ses initiatives sont louables. Et pourquoi pas un match dans le Chaudron entre anciens du BvB et de l’ASSE pour lever des fonds ?

#Décla 🎙️: Neven Subotić 🇷🇸:



« En réalité, mes ressources financières seront bientôt épuisées, oui. J’ai déjà donné environ 4 millions d’euros et je travaille bénévolement. J’ai joué au football professionnel pendant 14 ans, mais mes salaires étaient bruts. Et je n’ai pas eu… pic.twitter.com/KOIUDqgvvp — Footballdayy (@Footballdayy10) April 19, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2