ASSE : Kilmer prépare un nouveau coup de force inattendu

Kilmer Sports Ventures continue de renforcer son emprise sur l’ASSE. Après deux saisons très décevantes avec l’équipe masculine, le groupe américain s’intéresse désormais de plus près à l’organisation de la section féminine.

Dans la foulée du message d’espoir diffusé par Larry Tanenbaum, c’est désormais au tour de la section féminine de l’ASSE d’entrer dans une nouvelle phase de transformation. Selon les informations du Progrès, confirmées par plusieurs sources internes au club, Kilmer Sports Ventures souhaite désormais s’impliquer davantage dans la gouvernance des Vertes, aujourd’hui encore administrées via une convention entre la SASP et l’association.

Jusqu’ici, cette organisation hybride laissait une large autonomie à l’association, notamment sur la gestion opérationnelle du groupe féminin. Mais cette architecture pourrait évoluer rapidement. Le propriétaire américain entend reprendre la main sur une section considérée comme stratégique dans le projet global du club.

Cette volonté s’inscrit dans un contexte de restructuration plus large, alors que l’équipe féminine sort d’une saison difficile conclue par une relégation, malgré l’arrivée de Yannick Chandioux en mars dernier pour tenter de redresser la situation et sécuriser l’avenir sportif du groupe.

Une gouvernance amenée à évoluer

En plus de cette prise de contrôle progressive, la direction réfléchit à la mise en place d’un nouvel organigramme autour de la section féminine. L’arrivée d’un manager général ou d’un directeur sportif est notamment à l’étude, avec pour objectif affiché d’accélérer la professionnalisation du secteur.

Ce changement aurait des conséquences directes sur l’organisation actuelle : Jean-Marc Barsotti, figure centrale de l’association et jusque-là très impliqué dans le sportif (notamment sur les transferts), pourrait voir son rôle évoluer vers une fonction non opérationnelle.

L’objectif de Kilmer est clair : harmoniser la gestion de l’ensemble du club sous une même ligne directrice, en renforçant le pilotage sportif et administratif des différentes sections.

Une stratégie globale de montée en puissance

Cette évolution ne surprend pas totalement en interne. Depuis son arrivée, Kilmer Sports Ventures a multiplié les signaux d’une volonté de structuration à long terme de l’ASSE, aussi bien chez les professionnels que dans les sections annexes. Malgré tout, le bilan de l’équipe masculine laisse clairement à désirer, avec une relégation en 2025 et la remontée ratée il y a quelques jours.

La section féminine, désormais reléguée en Seconde Ligue, devient ainsi un chantier prioritaire. L’idée est de rebâtir un projet solide, capable de retrouver rapidement l’élite et de s’y installer durablement, dans un cadre mieux contrôlé par la direction du club.