ASSE : Mauvaise nouvelle pour Troyes avant le choc face à Saint-Étienne pour le titre en Ligue 2 ?

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Le choc approche… et la tension est à son comble. Battue par le SC Bastia (2-0), l’AS Saint-Étienne n’a déjà plus le droit à l’erreur avant de recevoir le leader, l’ESTAC Troyes. Mais à quelques jours de ce rendez-vous capital, une incertitude majeure pourrait rebattre les cartes.

Une ASSE sous pression maximale

La défaite en Corse a laissé des traces. Manque d’efficacité, fébrilité défensive… les hommes de Philippe Montanier ont inquiété au pire moment.

Et le calendrier n’arrange rien. Face à Troyes, dans un Chaudron qui s’annonce bouillant, les Verts jouent tout simplement leur saison.

Un tournant dans la course à la montée

Ce match n’est pas un simple choc : c’est une véritable finale avant l’heure. Leader de Ligue 2, Troyes peut valider sa montée directement à Geoffroy-Guichard.

Un scénario que les supporters stéphanois redoutent. Pour l’ASSE, l’équation est simple : gagner ou sombrer.

La tuile Bentayeb côté troyen

Mais un événement pourrait changer la donne. Du côté de Troyes, l’inquiétude grandit autour de Tawfik Bentayeb.

Meilleur buteur du championnat et encore décisif récemment, l’attaquant marocain a quitté ses partenaires blessé au quadriceps. Sa présence face à Saint-Étienne est désormais très incertaine.

Selon L’Est-Éclair :

« Quand on sort en cours de match, ce n’est jamais évident. Maintenant, j’espère que c’est juste une alerte et qu’il est sorti par précaution. Et si tel n’est pas le cas, on fera sans lui. »

Un coup dur potentiel pour Stéphane Dumont, tant Bentayeb est une pièce maîtresse du système troyen.

Une opportunité à saisir… ou pas

Sans son meilleur buteur, Troyes perdrait une arme offensive majeure. Une aubaine pour l’ASSE ? Peut-être.

Mais les Verts ne devront pas se cacher derrière cette éventuelle absence. Après leur prestation à Bastia, ils doivent surtout se regarder dans le miroir.

Une finale sans joker

Ce match est une bascule. Une victoire relancerait totalement Saint-Étienne. Une défaite, en revanche, pourrait sceller une fin de saison cauchemardesque… avec en prime une montée validée par Troyes dans le Chaudron.

Le décor est planté. La pression est totale.

Et cette fois, l’ASSE n’a plus le choix.