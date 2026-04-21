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FRANCE

ASSE : après Jaber, coup dur pour Moueffek ! 

Par Bastien Aubert - 21 Avr 2026, 14:20
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Aimen Moueffek (ASSE)

Alors que Mahmoud Jaber est incertain pou le choc entre l’ASSE et Troyes (samedi, 20h), Aimen Moueffek n’en mène pas large.

Le casse-tête continue dans l’entrejeu stéphanois. Déjà fragilisé par l’incertitude autour de Mahmoud Jaber, le groupe de l’ASSE doit désormais composer avec un autre sujet sensible : le cas Aimen Moueffek. Dans un sondage publié par But!, la question était claire : faut-il reconduire Moueffek face à Troyes ? Les résultats sont sans appel et traduisent une forte réserve des supporters.

  • Oui, pour le rythme : 12,7 %
  • Oui, un cran plus bas : 7,6 %
  • Non, Jaber doit débuter : 74,7 %
  • D’autres doivent souffler : 5,1 %

Une tendance nette, qui illustre un manque de confiance important autour du milieu formé à l’ASSE.

Moueffek sauvé par le contexte ?

Mais ce sondage pourrait être rapidement dépassé par la réalité du terrain. Car entre-temps, Jaber s’est blessé et reste très incertain pour la rencontre face à Troyes. Une situation qui rebat totalement les cartes pour Philippe Montanier, déjà privé de plusieurs options dans ce secteur clé de l’ASSE.

Dans ce contexte, Aimen Moueffek pourrait finalement se retrouver propulsé dans le onze de départ. Un scénario paradoxal : le joueur ne fait pas l’unanimité chez les supporters, mais les circonstances pourraient l’imposer comme solution de remplacement. Un cas typique des fins de saison tendues, où les choix ne sont plus guidés uniquement par la hiérarchie sportive, mais aussi par les absences et les contraintes du moment.

Montanier face à un choix délicat

Pour Montanier, la décision est loin d’être simple. Entre les attentes des supporters, les incertitudes médicales et l’importance du match, chaque option comporte son lot de risques. Dans un sprint final déjà sous tension pour l’ASSE, ce type de dilemme peut peser lourd dans la dynamique collective.

Face à une équipe troyenne en confiance, la gestion du milieu de terrain sera déterminante. Et plus que jamais, les choix de Montanier seront scrutés, analysés… et jugés après coup. Dans un contexte aussi serré, même un joueur contesté peut devenir une pièce essentielle du puzzle.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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