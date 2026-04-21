En déplacement en Norvège, les recruteurs de l’ASSE ont multiplié les observations lors de Tromsø – Sarpsborg. Une mission stratégique dans un marché devenu prioritaire pour les Verts.

L’ASSE accélère déjà en coulisses. Alors que la saison n’est pas encore terminée, l’AS Saint-Étienne prépare activement son mercato estival. Direction la Norvège, où des recruteurs stéphanois ont été aperçus lors de la rencontre entre Tromsø IL et Sarpsborg 08, à en croire une rumeur relayée par Peuple Vert.

Un déplacement loin d’être anodin, notamment dans un pays que connaît bien Eirik Horneland. Dans les tribunes, plusieurs clubs européens étaient également présents, preuve que les talents locaux ne passent plus inaperçus.

La Scandinavie, nouveau terrain de chasse

Ce repérage s’inscrit dans une stratégie claire : cibler des joueurs jeunes, à fort potentiel et financièrement accessibles. La Scandinavie est devenue un marché particulièrement attractif pour les clubs français en quête de bonnes affaires. Et du côté de Tromsø, les profils intéressants ne manquent pas.

Le milieu Jens Hjertø-Dahl, valorisé à 7 millions d’euros, apparaît comme la pépite la plus en vue. À seulement 20 ans, il incarne un joueur moderne, capable de se projeter et de faire des différences balle au pied. En défense, Abubacarr Sedi Kinteh (19 ans, 5 M€) coche lui aussi de nombreuses cases : jeunesse, puissance et marge de progression. Même profil prometteur pour Tobias Guddal, autre défenseur central surveillé.

Des opportunités à moindre coût

L’ASSE ne regarde pas uniquement les profils les plus chers. Certains joueurs plus accessibles pourraient également entrer dans les plans. Le milieu suédois David Edvardsson, estimé à 1,2 M€, offre une option plus expérimentée.

Même logique pour Mathias Tønnessen (1 M€) ou encore Alexander Wernryd, ailier gauche de 20 ans. Une stratégie équilibrée entre paris sur l’avenir et renforts immédiatement exploitables, qui correspond au mode opératoire de Kilmer Sports Ventures.

Sarpsborg aussi dans le viseur ?

Les recruteurs stéphanois ne se sont pas limités à un seul camp. Du côté de Sarpsborg 08, plusieurs profils ont également retenu l’attention. L’attaquant Daniel Karlsbakk (5 M€) apparaît comme le joueur le plus attractif. À 23 ans, il combine puissance et efficacité, un profil recherché sur le marché. Au milieu, Aimar Sher apporte une touche plus technique, tandis que le gardien Mamour Ndiaye complète la liste des joueurs suivis.

Mais l’ASSE n’est pas seule sur le coup. Des clubs comme Udinese et Burnley étaient également présents dans les tribunes. La bataille s’annonce donc intense pour attirer ces talents émergents. Une chose est sûre : les Verts ont décidé d’anticiper. Et dans ce mercato qui se prépare déjà dans l’ombre, la Norvège pourrait bien devenir un terrain décisif pour l’avenir du club.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2