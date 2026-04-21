Dans sa volonté de construire un projet à long terme à l’ASSE, Kilmer Sports Ventures va procéder à quatre signatures pour l’avenir.

C’est un choix fort et assumé. Alors que beaucoup attendaient des bouleversements, l’ASSE a décidé de miser sur la continuité. En coulisses, Kilmer Sports Ventures a en effet avancé ses pions avec méthode, en sécurisant un élément clé de son projet : la formation. Selon les dernières informations de Peuple Vert, quatre éducateurs majeurs du centre de formation se sont vus proposer des prolongations de contrat de deux saisons. Une décision loin d’être anodine.

Une colonne vertébrale reconduite

Tous en fin de contrat, ces profils représentaient un tournant stratégique pour le club. L’ASSE a choisi de trancher rapidement pour éviter toute instabilité.

Sont concernés :

Sylvain Gibert, entraîneur de la réserve (N3)

Frédéric Dugand, coach des U19

David Le Moal, entraîneur des U17

Kevin De Jesus, responsable des U16

Quatre profils, quatre niveaux, mais surtout une même logique : conserver une cohérence globale dans la formation des jeunes. De la réserve jusqu’aux U16, c’est toute la structure qui est sécurisée.

Une stratégie globale, pas un simple renouvellement

Ce choix va bien au-delà d’une formalité administrative. Il traduit une vision claire portée par Kilmer Sports Ventures : construire dans la durée. Dans un club marqué par de nombreux changements ces dernières saisons, cette décision apporte un signal de stabilité fort.

Elle confirme la volonté des dirigeants de s’appuyer sur des hommes déjà en place, plutôt que de tout reconstruire. Dans le même esprit, les membres du staff non permanents ont également reçu des propositions de prolongation d’un an. Une attention globale qui montre que tout l’écosystème du centre est concerné.

Des audits pour renforcer, pas pour casser

Autre point clé : les audits menés récemment au centre de formation de l’ASSE. Loin des craintes initiales, ils n’avaient pas vocation à sanctionner ou à provoquer une révolution interne. L’objectif était clair : apporter des outils supplémentaires aux équipes en place et établir un diagnostic précis du fonctionnement du centre.

Points forts, axes d’amélioration, organisation… tout a été passé au crible dans une logique constructive. Une approche qui tranche avec certaines pratiques observées ailleurs, où les audits servent parfois de prétexte à des remises à zéro brutales.

L’avenir en ligne de mire

À Saint-Étienne, le message est limpide : on consolide avant d’accélérer. En sécurisant ses éducateurs, l’ASSE pose les bases d’un projet durable, centré sur la formation et la progression interne.

Un choix stratégique qui pourrait bien porter ses fruits dans les années à venir. Car dans le football moderne, les clubs qui réussissent sont souvent ceux qui savent d’abord construire dans l’ombre.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2