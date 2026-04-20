Blessé lors de l’échauffement de Bastia-ASSE (2-0) samedi, le milieu Mahmoud Jaber doit passer des examens mais, au club, on craint que sa saison ne soit terminée.

Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout pour Mahmoud Jaber ! En début d’après-midi, nous avons relayé l’information expliquant que le milieu israélien devait passer des examens après son pépin de samedi l’ayant privé du match entre Bastia et l’ASSE (2-0). Jaber s’est blessé lors de l’échauffement et, même s’il a été inscrit sur la feuille de match, il n’a pas du tout participé à la rencontre et ne s’est même pas échauffé avec les autres remplaçants. Ce lundi, Evect apporte des précisions sur son état de santé et elles ne sont pas encourageantes du tout !

Fin de saison pour le milieu ?

Le média explique qu’une source interne lui a confirmé que Mahmoud Jaber allait passer des examens pour connaître la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Mais, au sein de l’ASSE, on craint que sa saison ne soit déjà terminée. Un coup dur pour l’équipe mais surtout pour le joueur, qui connaît une année 2026 très compliquée. En effet, Jaber s’est blessé aux adducteurs en janvier, lors du match à Reims. Il n’est revenu sur les terrains que la semaine dernière, à l’occasion de la réception de Dunkerque (2-1). Et s’est donc à nouveau blessé…

Pour Philippe Montanier, c’est évidemment un coup dur dans l’optique du choc contre Troyes samedi mais aussi pour le sprint final, l’ASSE devant encore assurer sa place dans les deux premiers afin de valider une montée directe. Mahmoud Jaber, qui a été l’un des Verts les plus réguliers de la saison, n’aurait pas été de trop pour aborder ce dernier virage…

Jaber s'est blessé et pourrait ne pas rejouer cette saison 👇 #ASSE https://t.co/jlQTOehd7H — Envertetcontretous (@Site_Evect) April 20, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2