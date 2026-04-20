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FRANCE

ASSE : Jaber incertain, énorme inquiétude avant le choc contre Troyes

Par Louis Chrestian - 20 Avr 2026, 14:20
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C’est une alerte qui tombe au pire moment pour l’AS Saint-Étienne. À quelques jours d’un match crucial face au leader, l’ESTAC Troyes, Mahmoud Jaber est déjà au cœur des préoccupations.

Une gêne qui inquiète le staff

De retour dans le groupe face au SC Bastia, Jaber n’est finalement pas entré en jeu. Un choix loin d’être anodin.

Le milieu de terrain a ressenti une gêne aux adducteurs, poussant le staff à ne prendre aucun risque. Une décision prudente… mais qui soulève désormais une vraie inquiétude.

Simple précaution ou nouvelle blessure ? Pour l’instant, le flou demeure.

Un retour prometteur brutalement freiné

Après deux mois d’absence, Jaber semblait pourtant relancé. Son entrée face à USL Dunkerque avait immédiatement fait la différence, avec une récupération décisive menant au but de Zuriko Davitashvili.

Depuis son arrivée, l’international israélien s’est imposé comme un élément clé de l’entrejeu stéphanois, capable d’apporter équilibre, intensité et récupération.

Son absence à Bastia a d’ailleurs mis en lumière ses qualités… et le vide qu’il laisse.

Un coup dur avant une “finale”

Le timing est terrible. Avec seulement quelques matchs restants en Ligue 2, l’ASSE joue gros dans ce sprint final.

Le choc face à Troyes s’annonce comme une véritable finale. Et sans Jaber, l’équation se complique sérieusement pour les hommes de Philippe Montanier.

Une course contre la montre

Le staff médical va désormais suivre l’évolution de sa blessure au jour le jour. L’objectif est clair : tout faire pour récupérer Jaber à temps.

Car dans cette fin de saison sous haute tension, chaque détail compte. Et pour Saint-Étienne, perdre Jaber maintenant pourrait coûter très cher.

Le verdict est attendu… mais l’inquiétude est bien réelle.

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