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FRANCE

ASSE : Coup dur pour Troyes pour le recrutement d’un ancien vert !

Par Louis Chrestian - 20 Avr 2026, 11:20
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non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

C’est une rumeur qui agitait la Ligue 2… mais elle vient de prendre du plomb dans l’aile. Alors que Bafétimbi Gomisétait pressenti pour devenir directeur sportif de l’ESTAC Troyes, l’ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne a calmé le jeu.

Une opportunité séduisante pour le leader

Leader actuel de Ligue 2, Troyes prépare déjà l’avenir en coulisses. Avec le départ annoncé d’Antoine Sibierski vers RSC Anderlecht, le club champenois cherche à se structurer pour la suite.

Dans cette optique, le profil de Gomis cochait beaucoup de cases : expérience, légitimité et connaissance du football français.

Gomis met un coup d’arrêt

Mais l’ancien buteur des Verts a tenu à remettre les choses au clair :

« Je n’ai pas été contacté mais ce serait un beau projet »

Une déclaration qui refroidit nettement la piste, au moins à court terme.

Une reconversion en attente

S’il dément tout contact avec Troyes, Gomis ne ferme aucune porte. Bien au contraire. L’ex-international français a confirmé être en attente d’un projet pour lancer sa carrière de directeur sportif.

Un rôle qui pourrait rapidement lui être proposé, tant son profil attire.

Une bataille qui concerne aussi l’ASSE

Derrière ce dossier, c’est aussi la lutte pour la montée qui se joue. Troyes, solide leader, devance aujourd’hui l’ASSE (2e) et Le Mans FC (3e).

L’arrivée d’un profil comme Gomis aurait pu renforcer encore un concurrent direct des Verts.

Un dossier à suivre de près

Si la piste semble aujourd’hui refroidie, elle n’est clairement pas enterrée. Dans un mercato des dirigeants souvent imprévisible, tout peut encore s’accélérer.

Et à Troyes, comme ailleurs, le nom de Bafétimbi Gomis pourrait rapidement revenir sur la table… avec, cette fois, des discussions bien réelles.

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