L’hécatombe se poursuit dans les rangs de l’ASSE à l’approche du sprint final de la saison.

La série noire continue à Saint-Étienne. Alors que la fin de saison s’annonce décisive pour l’ASSE, le groupe dirigé par Philippe Montanier doit composer avec un nouveau coup dur de taille. Après d’autres pépins déjà enregistrés, c’est cette fois Paul Eymard qui rejoint l’infirmerie pour une longue durée.

Une blessure grave avec la réserve de l’ASSE

Le jeune milieu de terrain a été victime d’une fracture du tibia droit lors d’un match avec l’équipe réserve. L’action intervient après un tacle particulièrement rugueux d’un joueur de Jura Sud, non sanctionné par l’arbitre, une décision qui a surpris de nombreux observateurs. Pris en charge rapidement, Eymard a été opéré avec succès. Mais le verdict est sans appel : sa saison est déjà terminée.

Le club stéphanois a officialisé la nouvelle avec un message de soutien : « Victime d’une fracture du tibia droit avec l’équipe réserve, Paul Eymard a été opéré avec succès hier et sera éloigné des terrains plusieurs semaines. Paul, l’ensemble du club t’adresse tout son soutien ! » Un communiqué sobre, mais qui confirme la gravité de la blessure et l’indisponibilité longue durée du joueur.

Un effectif fragilisé dans le sprint final

Après la rechute de Mahmoud Jaber, ce nouveau coup dur s’ajoute à une liste déjà préoccupante pour Montanier. Le groupe de l’ASSE voit ses solutions se réduire à un moment clé de la saison, où chaque point compte. Dans ce contexte, la gestion de l’effectif devient un véritable casse-tête, entre blessures, fatigue et enchaînement des matchs.

Pour l’ASSE, cette accumulation de pépins physiques tombe au pire moment. L’absence de jeunes éléments comme Eymard prive le staff de solutions supplémentaires dans une période sous haute tension. Déjà touché par d’autres absences importantes cette saison, Montanier doit désormais trouver des alternatives rapides pour tenir jusqu’au bout de la saison.

Un sprint final sous pression à l’ASSE

Dans une fin d’exercice toujours décisive, chaque perte de joueur pèse lourd. Et pour Montanier, l’objectif est désormais double : maintenir la compétitivité de son équipe tout en composant avec un effectif de plus en plus réduit. Une chose est sûre : à Saint-Étienne, le sprint final s’annonce bien plus compliqué que prévu.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2