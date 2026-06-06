OM : Stéphane Richard fait une terrible annonce mercato, l’UEFA prête à mettre le coup de grâce ?

À l’OM, Stéphane Richard a fait une annonce assez préoccupante en interne.

Ça se corse à l’OM. Une information révélée en interne par La Provence a de quoi faire l’effet d’un choc à la Commanderie et chez les supporters : Stéphane Richard aurait annoncé aux salariés l’impossibilité de lancer de nouveaux recrutements dans l’immédiat. Une décision directement liée au gel des budgets, dans un contexte de réorganisation profonde des finances du club.

Cette mesure ne concernerait pas uniquement l’équipe professionnelle. Elle aurait également un impact direct sur la politique de formation, traditionnellement considérée comme un pilier stratégique à l’OM. Les jeunes joueurs récemment ciblés pour intégrer le centre de formation seraient eux aussi concernés par ce blocage. De plus, les commission d’agents sont payées en retard par l’OM et sont encore plus échelonnées qu’en temps normal.

Des retours inquiétants de l’UEFA

Autre élément qui alimente l’inquiétude : les premiers échos en provenance de l’UEFA ne seraient « guère flatteurs », selon La Provence. Sans précision officielle à ce stade, la palette des sanctions envisagées par l’UEFA est très large (mise en garde, amende, exclusion de Coupe d’Europe…).

L’OM traverse ainsi une période charnière, entre restructuration interne et pression sportive. L’arrivée de Stéphane Richard à la présidence devait incarner une phase de stabilisation. Mais ces premières mesures de rigueur illustrent la complexité du chantier.

Dans un club où la pression populaire est constante, la moindre décision économique prend une dimension sportive immédiate. Et à Marseille, plus qu’ailleurs, les équilibres restent fragiles.