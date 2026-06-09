Nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro pourrait voir le terrain miné par la présence de clans dans le vestiaire des Verts.

Le nouveau cycle stéphanois démarre dans un contexte loin d’être apaisé. À peine installé sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro doit déjà composer avec des signaux préoccupants venus du vestiaire, où certaines tensions internes semblent encore présentes après une saison agitée.

Quel état d’esprit pour Cathro à l’ASSE ?

Invité de l’émission Dessous de Verts, l’ancien défenseur Patrick Guillou a livré une analyse particulièrement sévère de la dynamique stéphanoise récente. Au-delà des résultats sportifs, il pointe surtout un problème plus profond lié à l’état d’esprit et au fonctionnement interne du groupe. Selon lui, plusieurs alertes étaient déjà visibles depuis de nombreux mois, notamment autour du manque de régularité et d’implication dans un projet pourtant axé sur la remontée en Ligue 1.

Un épisode précis continue d’alimenter les débats en interne. Après la défaite face à Nice, une sortie de Julien Le Cardinal particulièrement retenu l’attention. Après la non montée en Ligue 1, le défenseur de l’ASSE a évoqué un manque de professionnalisme au sein du groupe, une déclaration qui a depuis pris une ampleur plus importante. Patrick Guillou estime que ces propos ne sont pas anodins et qu’ils traduisent un malaise plus profond au sein du vestiaire.

« Ça en dit long sur ce qui se passe dans le vestiaire »

« Quand Julien Le Cardinal parle d’un manque de professionnalisme, ça en dit long sur ce qui se passe dans le vestiaire », a-t-il expliqué, soulignant le poids de ce type de témoignage venant directement d’un joueur. Pour l’ancien défenseur de l’ASSE, cette prise de parole interne est même plus révélatrice que les critiques extérieures formulées tout au long de la saison.

Elle met en lumière une fragilité collective qui a empêché l’équipe de répondre aux attentes. Dans ce contexte, l’arrivée de Ian Cathro représente un véritable défi. Le technicien écossais devra rapidement instaurer un cadre clair et fédérateur afin d’éviter que ces tensions ne freinent le nouveau projet sportif. Car au-delà des choix tactiques et des résultats, c’est bien la gestion du vestiaire qui pourrait conditionner la réussite de cette nouvelle ère à Saint-Étienne.