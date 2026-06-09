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FRANCE

ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Ian Cathro ! 

Par Bastien Aubert - 9 Juin 2026, 12:40
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Mourinho et Cathro

À peine nommé sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro a reçu une pluie de bonnes nouvelles dans le Forez.

Ian Cathro voit déjà les signaux positifs se multiplier à l’ASSE. Entre son intégration facilitée, les garanties apportées sur son futur staff et les nombreux retours favorables des observateurs du football, le technicien écossais démarre son aventure dans le Forez sous les meilleurs auspices.

Cathro parlera français avec son staff 

L’une des premières informations rassurantes concerne sa capacité d’adaptation. Comme déjà expliqué, RMC Sport affirme qu’Ian Cathro a toujours accordé une grande importance à la langue du pays dans lequel il exerce. Une démarche appréciée dans les différents clubs qu’il a fréquentés et qui devrait faciliter son intégration à Saint-Étienne. Mieux encore pour les supporters de l’ASSE, son futur staff devrait compter des membres francophones. Même si aucun nom n’a encore filtré, cette donnée est perçue comme un véritable atout pour favoriser une communication fluide avec le groupe professionnel et l’ensemble de l’environnement du club. Mais ce sont surtout les avis des spécialistes qui alimentent l’optimisme autour de cette nomination. 

Plusieurs observateurs reconnus du football portugais ont rapidement salué le choix effectué par la direction stéphanoise. Alexandre Carvalho se montre particulièrement enthousiaste : « Alors là. Bravo à l’ASSE. Humainement déjà c’est top. Ensuite c’est un entraîneur adepte de la verticalité / intensité. » Des qualités qui correspondent parfaitement à l’identité de jeu que souhaitent retrouver de nombreux supporters des Verts. Après une saison compliquée conclue par une relégation, l’idée de voir une équipe agressive, intense et portée vers l’avant suscite déjà beaucoup d’attentes. 

Cathro validé par les spécialistes du football portugais 

Même son de cloche du côté de Nicolas Vilas, référence du football portugais en France. Le consultant valide lui aussi pleinement le choix stéphanois. « En termes de jeu, de résultats, de communication, j’aime bien Ian Cathro. Et je comprends le choix des Verts », a-t-il expliqué sur X. Ces témoignages viennent renforcer la confiance autour d’un entraîneur encore méconnu d’une partie du public français mais dont la réputation est solide auprès des spécialistes. 

Son profil moderne, son goût pour un football dynamique et sa capacité à développer les jeunes joueurs figurent parmi les qualités régulièrement mises en avant. Bien sûr, seul le terrain permettra de juger pleinement le travail du nouvel homme fort de l’ASSE. Mais avant même son premier match officiel, Ian Cathro bénéficie déjà d’un contexte favorable et d’un soutien important dans le monde du football. Pour les Verts, qui ambitionnent un retour immédiat en Ligue 1, c’est peut-être le premier succès d’un été qui s’annonce décisif.

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