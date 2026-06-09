Cité un temps au RC Lens et adversaire de l’ASSE en Ligue 2 avec Troyes, Tawfik Bentayeb (24 ans) ne devrait pas rejoindre le club artésien au mercato.

Le RC Lens n’a toujours pas trouvé le successeur de Pierre Sage et cela pourrait déjà avoir des conséquences sur son mercato. Annoncé parmi les joueurs suivis par les Sang et Or ces dernières semaines, Tawfik Bentayeb semble en effet désormais se rapprocher d’une autre destination.

Bentayeb vers Feyenoord

L’attaquant marocain de 24 ans, qui s’est illustré sous les couleurs de Troyes en Ligue 2 et qui a notamment croisé la route de l’ASSE la saison passée, suscite un intérêt grandissant sur le marché. Et selon les informations de Sacha Tavolieri, c’est désormais Feyenoord qui a pris une longueur d’avance dans ce dossier. « Feyenoord accélère pour Tawfik Bentayeb ! Les Néerlandais ont passé un premier coup de fil déterminé cette semaine au Marocain et son entourage. Nouvelles discussions prévues dans les prochaines heures. Feyenoord fait de Bentayeb une priorité », a révélé le journaliste belge sur X.

Une information qui pourrait refroidir les espoirs lensois. Si le RC Lens a bien été cité parmi les clubs intéressés par le profil du buteur, aucune offensive concrète ne semble avoir été lancée jusqu’à présent. Une situation qui s’explique en partie par l’incertitude entourant le poste d’entraîneur. Avec les discussions avancées entre le club artésien et Crystal Palace pour le départ de Pierre Sage, la direction sportive doit encore trancher sur l’identité du futur technicien. Un élément important dans la construction de l’effectif, notamment lorsqu’il s’agit de valider certains profils offensifs.

Un mercato à haut risque pour le RC Lens ?

Le risque est donc réel de voir plusieurs dossiers avancer ailleurs pendant cette période de transition. Feyenoord, engagé dans la préparation de sa prochaine saison et qualifié pour les compétitions européennes, dispose aujourd’hui d’un avantage évident : celui de pouvoir présenter un projet sportif clair et immédiatement défini.

Pour le RC Lens, l’urgence pourrait être de stabiliser rapidement son banc afin d’accélérer ensuite sur le recrutement. Car sur un marché toujours plus réactif, attendre trop longtemps peut coûter cher. Le dossier Tawfik Bentayeb en est peut-être déjà l’illustration. Même si rien n’est encore officiellement bouclé, la tendance est désormais favorable au club néerlandais. Et sans réaction rapide des Sang et Or, l’un des attaquants les plus surveillés de Ligue 2 pourrait bien filer entre les doigts du futur entraîneur lensois avant même sa nomination.