À peine nommé sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro devait pouvoir compter sur un atout de poids dans le vestiaire des Verts.

Ian Cathro ne partira pas d’une feuille blanche à l’ASSE. Arrivé lors de la seconde partie de saison, Julien Le Cardinal s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de la défense stéphanoise et a promis de rester au mercato. Dans une équipe qui a longtemps souffert défensivement, l’ancien joueur du Stade Brestois 29 a apporté de la stabilité, du leadership et une sérénité précieuse.

Le Cardinal, un patron pour Cathro

Avec 1 133 minutes disputées sous le maillot vert, Peuple Vert confirme qu’il a été l’un des cadres du maintien d’une certaine solidité malgré un contexte souvent compliqué. Aligné tantôt aux côtés de Mickaël Nadé, tantôt avec Maxime Bernauer, Le Cardinal a régulièrement permis à l’ASSE d’afficher un visage plus rassurant derrière. Les chiffres viennent d’ailleurs confirmer cette impression. Lorsque la charnière Bernauer – Le Cardinal a été alignée, les Verts n’ont encaissé aucun but en 269 minutes de jeu. Une statistique particulièrement remarquable même si l’échantillon reste limité.

L’association entre Nadé et Le Cardinal apparaît également très solide. Ensemble, les deux défenseurs n’ont concédé que cinq buts en 710 minutes, soit une moyenne de seulement 0,63 but encaissé par match. Des chiffres nettement inférieurs à ceux observés avec d’autres associations défensives au cours de la saison. Dans un système à trois défenseurs comprenant Nadé, Pedro et Le Cardinal, le bilan reste tout aussi encourageant avec un seul but encaissé en 129 minutes.

Le futur capitaine de l’ASSE ?

À l’inverse, certaines charnières utilisées plus fréquemment en début de saison ont connu davantage de difficultés. Le duo Lamba – Nadé a encaissé 11 buts en 975 minutes, tandis que l’association Bernauer – Nadé a concédé 12 réalisations en seulement 557 minutes, soit près de deux buts par rencontre. Ces statistiques ne racontent évidemment pas toute l’histoire d’une saison marquée par de nombreuses blessures et plusieurs changements tactiques. Elles illustrent néanmoins l’impact immédiat qu’a pu avoir Julien Le Cardinal sur l’équilibre défensif stéphanois.

Autre élément rassurant pour Ian Cathro : le défenseur a récemment indiqué qu’il serait toujours un joueur de l’ASSE la saison prochaine. Une excellente nouvelle pour le nouveau coach écossais, qui va devoir reconstruire une équipe capable de jouer les premiers rôles en Ligue 2. Avec son expérience, son sens du placement et son leadership naturel, Julien Le Cardinal pourrait bien devenir l’un des relais les plus importants du technicien écossais dans le vestiaire. Dans un effectif appelé à évoluer durant l’été, disposer d’un cadre aussi fiable constitue déjà un avantage majeur pour préparer l’opération remontée.