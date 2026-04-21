Le milieu de terrain de l’ESTAC Antoine Mille a hâte d’affronter l’ASSE dans le Chaudron samedi et il sait déjà à quel niveau se jouera le choc entre les deux premiers de L2.

Samedi, Geoffroy-Guichard sera à guichets fermés pour l’affiche entre l’ASSE et l’ESTAC. Le club stéphanois a révélé avoir reçu plus de 100.000 demandes de billets pour cette partie qui aurait dû permettre aux Verts de passer devant leur rival aubois. Hélas, la défaite à Bastia (0-2) samedi dernier a jeté cette ambition à la poubelle. Avec quatre points de retard, les hommes de Philippe Montanier pourront seulement se rapprocher de leur rival en cas de succès. Et faire un pas supplémentaire vers une montée directe.

« L’équipe qui gérera le mieux ses émotions l’emportera »

Les Verts ont hâte d’y être mais les Troyens aussi ! Dans L’Est-Eclair, le milieu de l’ESTAC Antoine Mille a révélé combien il était impatient d’y être mais également sur lequel se jouerait ce choc au sommet : « Tout est réuni pour disputer un gros match. Une ambiance exceptionnelle, un enjeu magnifique… Il nous tarde d’y aller. Ça va être très chaud. L’équipe, je pense, qui gérera le mieux ses émotions, les moments forts et les moments faibles, l’emportera ».

La gestion des émotions, c’est effectivement un point faible des Verts ces dernières années. Hormis le derby contre Lyon (2-1) de l’année dernière, ils ont souvent eu du mal à l’emporter dans un Chaudron à guichets fermés. Les hommes de Philippe Montanier inverseront-ils la tendance ?