Avant de s’imposer au Stade Brestois 29, Grégoire Coudert (27 ans) a bien failli porter le maillot de l’ASSE… où il a déjà effectué un essai marquant.

Aujourd’hui titulaire dans les buts du Stade Brestois, Grégoire Coudert s’impose comme l’une des belles histoires de la saison et aurait pu jouer à l’ASSE.

Son ascension n’a rien d’un long fleuve tranquille. Né à Rodez, il débute au Rodez Aveyron Football avant de déménager à Brive, où il évolue à l’Étoile Sportive de Brive. À cette époque, le jeune Coudert ne se limite pas au football : il pratique également le rugby, un choix qui complique rapidement son quotidien.

« Pendant deux saisons, j’ai fait les deux en même temps mais je me suis vite rendu compte que cela devenait compliqué avec les cours », confie-t-il à L’Équipe. Un tournant décisif qui va l’amener à se consacrer pleinement au ballon rond.

L’ASSE, un rêve… inachevé

Repéré très jeune, Coudert attire rapidement l’attention de plusieurs clubs professionnels. Parmi eux, l’ASSE et le Toulouse FC, où il effectue des stages. Mais l’aventure ne va pas plus loin. Deux essais non concluants qui auraient pu freiner sa progression.

Au contraire, ils renforcent sa détermination : « C’est là que je me suis réellement rendu compte que je voulais en faire mon métier. Cela fait bizarre quand on a 12 ans de voir les infrastructures de ces grands clubs, c’est un rêve de gosse. »

Larsonneur, un lien déjà existant

Après cette expérience, le gardien poursuit sa formation loin des projecteurs, passant notamment par le Tours FC puis l’Amiens SC. C’est finalement en 2021 qu’il rejoint le Stade Brestois. Un choix clé dans sa carrière, puisqu’il va progressivement gravir les échelons jusqu’à s’imposer comme titulaire.

Durant son passage en Bretagne, Coudert croise la route d’un certain Gautier Larsonneur, aujourd’hui gardien de l’ASSE. Les deux hommes ont partagé une saison ensemble, créant un lien direct entre le présent stéphanois et le parcours du gardien brestois. Un détail qui donne encore plus de relief à cette histoire méconnue.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

25/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2