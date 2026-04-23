Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Adil Aouchiche (23 ans) est revenu sur son passage à l’ASSE (2020-2022). Entre attentes démesurées, contexte compliqué et positionnement mal adapté, le milieu de Schalke livre sa vérité.

Passé par l’ASSE, Adil Aouchiche n’a jamais vraiment réussi à confirmer les immenses espoirs placés en lui lors de son arrivée. Aujourd’hui âgé de 23 ans et relancé à Schalke 04, le milieu offensif s’est confié sans détour sur ses années dans le Forez.

Dans un entretien accordé à So Foot, il revient d’abord sur la pression liée à son statut de jeune talent très attendu : « J’étais vraiment un joueur professionnel, qui ressentait son importance dans le vestiaire, parfois même trop. On place les ambitions du club sur toi. J’arrive du PSG libre, il y a des rumeurs sur des chiffres, tu as la réputation, on te qualifie de « talentueux »… On s’attend à un joueur qui va porter le club, marquer énormément de buts. J’ai fait quelques passes décisives, mais on attendait surtout des buts et des victoires. Je peux le comprendre avec tous les espoirs placés en moi. Mais cela fait partie du jeu. » Un poids psychologique important, difficile à assumer dans un club alors en difficulté sportive.

« Malgré tout, j’ai passé de très bons moments »

Aouchiche revient également sur le contexte collectif très instable de l’époque : « J’ai joué et engrangé beaucoup d’expérience grâce à mes matchs en Ligue 1. Je me rappelle qu’au moment où Wesley Fofana part à Leicester, on jouait les premières places. On avait battu l’OM au Vélodrome, on était sur une bonne dynamique. J’aurais aimé faire une saison complète comme ça. C’était difficile de jouer le bas de tableau pendant deux saisons avec un club aussi grand. Malgré tout, j’ai passé de très bons moments à Saint-Étienne, même si on retiendra la descente en Ligue 2. »

L’ancien milieu de l’ASSE pointe aussi les difficultés liées aux changements d’entraîneurs et au contexte sportif : « Avec Claude Puel, c’était compliqué, pas pour des raisons relationnelles, mais surtout à cause du contexte. Tu ne gagnes pas, tu joues le maintien, il quitte le club avant la descente. Pascal Dupraz reprend, mais c’est pareil. »

Un positionnement qui a out changé pour Aouchiche

Mais le point central de son analyse concerne surtout son positionnement sur le terrain, qu’il juge inadapté : « Le vrai problème, c’est que je n’ai pas évolué à mon poste de prédilection. C’est dommage, mais j’ai pris ce qu’on m’a donné. À 23 ans, avec l’expérience, c’est plus simple. Mais à 18 ans, quand tu penses jouer régulièrement 8 ou 10 et que tu te retrouves sur les ailes dans une équipe qui n’a pas la possession, c’est plus compliqué. »

Un regret fort, qu’il résume même dans un message envoyé après le départ de son entraîneur : « Je me rappellerai que pour se forger, il a fallu tomber. » Aujourd’hui relancé en Allemagne avec Schalke 04, Aouchiche affiche de meilleurs chiffres et tente de relancer une carrière que beaucoup imaginaient encore plus haute. Une trajectoire qui rappelle une réalité du foot moderne : le talent ne suffit pas toujours si le contexte ne suit pas.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

25/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2