La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Malgré des statistiques impressionnantes chez les jeunes, Rayan Aït Amer (18 ans) ne sera pas retenu par l’ASSE. Un choix fort qui interroge sur la stratégie de Kilmer Sports Ventures.

C’est une décision qui ne passe pas inaperçue. Selon Peuple Vert, l’ASSE s’apprête à tourner la page avec Rayan Aït Amer, pourtant l’un des profils les plus productifs de son centre de formation ces dernières saisons.

20 buts et poussé vers la sortie

Formé au club après son arrivée en provenance de l’US Torcy, le jeune milieu de terrain de l’ASSE, né en 2008, incarnait une trajectoire classique mais prometteuse. Passé par plusieurs catégories et encadré par différents staffs, il a franchi les étapes une à une, s’imposant progressivement comme un élément clé chez les jeunes.

Et surtout, ses statistiques parlent pour lui. La saison dernière, dans un rôle de milieu relayeur, Aït Amer a tout simplement explosé les compteurs : 20 buts inscrits sur l’ensemble de l’exercice, dont 17 en championnat et 3 en playoffs. Des chiffres exceptionnels pour un joueur évoluant à ce poste, rarement aussi décisif offensivement.

Kilmer Sports Ventures tranche dans le vif

Sa capacité à se projeter, à flairer les bons coups et à peser dans les moments clés avait alors marqué les observateurs. Cette saison encore, le Franco-Algérien a confirmé, avec 5 buts et 7 passes décisives en U19. Une régularité qui aurait pu lui ouvrir les portes d’un avenir au club. Mais en interne, le doute semble avoir pris le dessus. Car malgré ces performances, la direction stéphanoise, emmenée par Kilmer Sports Ventures, n’a pas souhaité lui offrir de prolongation.

Un choix fort, qui interroge forcément sur les critères de sélection et les orientations du projet sportif. Libre en juin, Aït Amer va donc quitter le Forez. Un départ qui pourrait rapidement se transformer en opportunité ailleurs. Côté ASSE, cette décision confirme une tendance : celle d’un renouvellement profond du centre de formation. Le club semble prêt à faire des choix tranchés pour restructurer certaines générations, quitte à laisser filer des profils pourtant performants. Reste à savoir si ce pari s’avérera gagnant.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

25/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2