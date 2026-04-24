La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, Enzo Bardeli (Dunkerque, 25 ans) ne semble plus entrer dans les plans prioritaires de l’ASSE au prochain mercato estival.

C’est un retournement de situation qui en dit long sur l’évolution du projet stéphanois. Alors que son nom revenait avec insistance lors des deux derniers mercatos, Enzo Bardeli s’éloigne de l’ASSE à l’approche de l’été.

Bardeli ne serait plus la priorité de l’ASSE

Le milieu de terrain de l’USL Dunkerque coche pourtant de nombreuses cases. Profil jeune, marge de progression intéressante, coût maîtrisé avec une fin de contrat en juin… Bardeli incarnait parfaitement la stratégie initiale impulsée par Kilmer Sports Ventures : recruter malin, valoriser, puis revendre. Mais la donne a changé.

Selon nos informations, l’ASSE souhaite désormais sécuriser son retour en Ligue 1 sans période d’adaptation. Le club ligérien cible donc des joueurs plus aguerris, déjà rompus aux exigences de l’élite française. Dans cette nouvelle logique, le profil d’Enzo Bardeli apparaît moins prioritaire. Malgré des qualités évidentes et une dernière saison remarquée, le Dunkerquois n’a pas totalement confirmé cette année au point de s’imposer comme une évidence absolue pour un projet de montée immédiate.

Une opportunité de marché… mais plus une priorité

Un constat renforcé par sa récente prestation à Geoffroy-Guichard. Lors de la victoire des Verts face à Dunkerque (2-1), Bardeli n’a pas su peser autant qu’attendu dans l’entrejeu, laissant une impression mitigée. Paradoxalement, la situation contractuelle du joueur reste attractive. Libre en juin, Bardeli représente une opportunité à faible risque financier, un paramètre longtemps déterminant dans la stratégie stéphanoise.

Mais aujourd’hui, ce levier ne serait plus considéré comme moteur. L’ASSE semble prête à investir davantage pour s’offrir des garanties immédiates, quitte à délaisser certains profils à fort potentiel mais encore incertains pour un projet au long cours. Une inflexion qui traduit une ambition claire : être compétitif dès le démarrage de la Ligue 1.

Quel avenir pour Bardeli ?

À ce stade, un départ ailleurs qu’à l’ASSE pour Enzo Bardeli ne serait donc pas surprenant. Son profil continue de séduire et pourrait aussi attirer des formations de l’élite en quête de bons coups.

Reste un élément à ne pas négliger : la fin de saison. Une montée en puissance dans les dernières semaines pourrait rebattre les cartes et relancer l’intérêt stéphanois.

Bastien Aubert