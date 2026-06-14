PSG Mercato : un club a pris les devants en plein Mondial pour Bouaddi (LOSC)

Auteur d’une prestation majuscule avec le Maroc contre le Brésil lors de la Coupe du monde 2026, Ayyoub Bouaddi, ciblé par le PSG, a marqué les esprits… sous les yeux de recruteurs de Liverpool.

Le nom d’Ayyoub Bouaddi est sur toutes les lèvres depuis le choc entre le Maroc et le Brésil en Coupe du monde 2026. À seulement 18 ans, le milieu de terrain du LOSC a livré une prestation de très haut niveau lors du match nul décroché par les Lions de l’Atlas face à la Seleção (1-1), s’imposant comme l’un des grands gagnants de cette première journée du tournoi.

Omniprésent dans l’entrejeu, serein sous pression et capable de casser les lignes balle au pied, Bouaddi a impressionné les observateurs du monde entier. Ses statistiques témoignent de son influence : il a notamment affiché plus de 90 % de passes réussies et réalisé davantage de touches de balle que n’importe lequel de ses coéquipiers.

Liverpool était présent pour le superviser

Cette performance n’est évidemment pas passée inaperçue sur le marché des transferts. Selon les informations de Foot Mercato, des recruteurs de Liverpool avaient fait le déplacement jusqu’au MetLife Stadium de New York afin d’observer spécifiquement le jeune milieu lillois. Les représentants des Reds ont ainsi pu assister en direct à l’une des meilleures prestations de la carrière du Franco-Marocain.

Déjà considéré comme l’un des plus grands espoirs européens à son poste, Bouaddi continue d’attirer les plus grandes écuries du continent. Liverpool s’ajoute ainsi à une liste de prétendants particulièrement prestigieuse.

Le PSG toujours à l’affût

Pour le PSG, ce nouveau coup d’éclat ne fait que confirmer l’intérêt porté depuis plusieurs mois au joueur du LOSC. Le profil de Bouaddi correspond parfaitement à la stratégie parisienne actuelle, davantage tournée vers le recrutement de jeunes talents à fort potentiel capables de s’inscrire dans la durée.

Mais chaque prestation de ce niveau contribue également à faire grimper sa valeur marchande. Alors que plusieurs grands clubs anglais suivent désormais sa situation de près, la concurrence s’annonce féroce pour convaincre Lille de céder sa pépite. Plusieurs médias britanniques évoquent également un intérêt marqué d’autres cadors de Premier League, preuve que le dossier prend une dimension internationale.

Un été décisif pour le LOSC

Sous contrat avec Lille, Ayyoub Bouaddi devrait être l’un des noms les plus commentés du mercato estival. Sa Coupe du monde pourrait encore faire grimper sa cote dans les prochaines semaines, alors que le Maroc nourrit de grandes ambitions dans la compétition.

Pour le PSG, l’équation est simple : agir rapidement ou prendre le risque de voir Liverpool et les clubs anglais prendre une longueur d’avance. Une chose semble déjà acquise après son récital contre le Brésil : Bouaddi a changé de dimension.