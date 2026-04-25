L’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, ne cesse de répéter que son secteur défensif est suffisamment important. Pourtant, c’est bien un latéral droit que cible Kilmer Sports…

Dans l’interview accordée à L’Equipe aujourd’hui, Philippe Montanier redit ce qu’il assène depuis plusieurs semaines : son effectif est déséquilibré. Il a beaucoup de défenseurs mais trop peu de milieux et d’attaquants. En conséquence, on pourrait penser que Kilmer Sports chercherait à le satisfaire en recrutant dans le secteur offensif. Et si possible des joueurs expérimentés puisque les recrues jeunes et sans connaissance de la L1 arrivées à l’été 2024 avaient conduit le club à une relégation immédiate. Raté. Selon Peuple Vert, la nouvelle club de l’ASSE est jeune, n’a jamais joué en Ligue 1 et évolue au poste de latéral droit !

Nolan Galves a le profil type de la recrue estampillée Kilmer

Le média assure que l’ASSE suit avec beaucoup d’intérêt Nolan Galves, qui évolue à Rodez. Âgé de 22 ans, ce joueur formé à Sochaux a disputé 29 matches de Ligue 2 cette saison et délivré 6 passes décisives. Le site Data’Scout en fait l’un des meilleurs latéraux de Ligue 2 avec le Dunkerquois Georgen. Offensivement, il excelle, le site lui attribuant la note de 97/100 pour ce qui est des centres réussis. Peuple Vert explique que Galves est un latéral résolument offensif, qui a besoin de peaufiner l’aspect défensif de son poste. Mais qu’il s’agit d’un des meilleurs prospects de L2 en défense. Il est donc jeune, talentueux et peu cher puisqu’il ne vaudrait que 1,2 M€. Le profil parfait pour Kilmer Sports, qui répond en plus à un véritable besoin puisque Joao Ferreira a floppé, de même que Strahinja Stojkovic. Et que Kévin Pédro est davantage un défenseur axial.

Peuple Vert précise toutefois que la concurrence est rude sur le dossier puisque Troyes, Lorient, le Paris FC et Nice sont également sur les rangs. Mais l’ASSE a un avantage : elle jouera à Rodez la semaine prochaine. Ce qui permettra de discuter à la fois avec Nolan Galves et sa direction. Et ce même si Philippe Montanier préfèrerait que des recrues débarquent en attaque…

Exclu : l'ASSE s'intéresse à Nolan Galves, latéral droit de Rodez, numéro 1 Data'Scout en L2. Troyes, Lorient, PFC et Nice sur le coup.#ASSEhttps://t.co/8otNApvr7B — Peuple Vert (@PeupleVertFr) April 25, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

25/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2