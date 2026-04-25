Dans un entretien à L’Equipe, l’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, est revenu sur la défaite à Bastia, le choc contre Troyes ce samedi, la fin de saison ou encore la qualité de son effectif.

Globalement satisfait depuis son arrivée

« On aurait pu faire mieux, mais je n’aime pas parler d’échec. L’échec, c’est la chute, puis rester là où tu es tombé. Dans notre vie de pro, on tombe, on se relève. L’objectif est clair pour tout le monde (la montée directe). Je suis venu pour ça. On aurait pu faire des meilleures performances comme à Bastia. Comptablement, c’est bon. L’équipe progresse, mais elle manque de constance et de régularité dans tous les domaines. »

La défaite à Bastia s’explique par un effectif trop limité

« Il y a eu du relâchement inconscient, moins d’implication, l’ouverture du score rapide de Bastia (dès la première minute). Le plus dur est d’arriver à chaque fois à faire comprendre à l’équipe qu’elle repart de zéro. Les entraîneurs en ont conscience. Les joueurs un peu moins. On se rement en question. A la mi-temps, on réfléchit à faire des changements plus tôt. Les choix de départ n’étaient peut-être pas bons. Maintenant, à parti en défense, qui marchait bien, on n’a pas beaucoup d’options : quatre attaquants pour trois postes, un seul milieu défensif. Florian Tardieu et Mahmoud Jaber, deux tauliers, absents dans l’entrejeu. On dit aux joueurs ce qu’on pense d’eux. Mais les premiers en cause, c’est nous, le staff. »

Il travaille dans l’urgence

« Il a fallu que je m’adapte pour trois mois et demi de compétition. C’est très court, surtout pour développer une certaine culture, une intelligence et une force collective. On a été au plus pressé. Cela a été assez efficace dès le début au niveau défensif, équilibre. C’est moins dur que d’avoir une mainmise sur le jeu, d’être capables de déséquilibrer collectivement. Cela demande plus de temps à développer. »

La montée se jouera à la dernière journée

« Depuis le début, je pense que ça va se jouer sur la dernière journée. Il faut qu’on soit prêts à tout. Ça nous oblige à ne penser qu’au prochain match. Ce qui nous a permis de remonter au classement sans trop gamberger. »

Les deux unes du journal L'Equipe de ce samedi 25 avril pic.twitter.com/9rLP2iiSze — L'Équipe (@lequipe) April 25, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

25/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2