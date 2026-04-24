ASSE : le verdict est connu pour Le Cardinal, et il est terrible

Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout pour Julien Le Cardinal, blessé de dernière minute avec l’ASSE face à l’ESTAC.

Alors que l’ASSE entre dans une phase décisive de sa saison avec le choc face à l’ESTAC en ligne de mire, le club stéphanois doit composer avec une très mauvaise nouvelle. Le défenseur central Julien Le Cardinal, arrivé cet hiver pour solidifier l’arrière-garde des Verts, est contraint de mettre un terme prématuré à sa saison.

Une absence majeure au pire moment pour l’ASSE

Titulaire important depuis son arrivée cet hiver, Julien Le Cardinal s’est rapidement imposé comme un élément clé du renouveau défensif stéphanois. Grâce à sa solidité et son expérience, l’ASSE avait retrouvé une certaine stabilité, avec une nette amélioration des performances défensives ces dernières semaines.

Mais à l’approche des trois dernières journées de championnat, le défenseur est stoppé net. Il souffre d’une lésion aux ischio-jambiers, une blessure musculaire qui nécessite plusieurs semaines de repos, comme le rapporte Peuple-Vert.fr. Résultat : il ne rejouera plus cette saison.

Un impact direct sur la dynamique des Verts

Son absence tombe au plus mauvais moment pour Saint-Étienne, engagé dans une lutte serrée pour la montée. Depuis son arrivée, Le Cardinal avait apporté du leadership, de la rigueur et une vraie sérénité dans l’axe de la défense.

Le staff stéphanois va désormais devoir trouver des solutions pour compenser ce vide important dans une fin de saison sous haute tension. L’objectif reste clair : terminer dans les meilleures conditions possibles et éviter des matchs de barrage supplémentaires.

Une défense à réorganiser pour les derniers matchs

Avec cette blessure, Montanier va devoir recomposer sa charnière centrale dans un sprint final crucial. Une mission délicate, d’autant plus que la marge d’erreur est désormais très réduite dans la course à la montée.

L’ASSE devra donc faire preuve de résilience collective pour maintenir son niveau de performance malgré ce coup dur majeur.