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FRANCE

ASSE : immense coup dur dans le groupe de Montanier pour le choc face à l’ESTAC

Par William Tertrin - 24 Avr 2026, 18:06
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Le groupe de Philippe Montanier pour le choc entre l’ASSE et l’ESTAC Troyes ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE reçoit l’ESTAC pour l’immense choc de la 32e journée de Ligue 2. Pour cette rencontre, Philippe Montanier doit composer avec plusieurs absences importantes : Mahmoud Jaber, récemment opéré et forfait jusqu’à la fin de saison, Florian Tardieu toujours indisponible et également incertain pour la suite, Paul Eymard victime d’une fracture du tibia avec la réserve, ainsi que Djylian N’Guessan, en reprise individuelle après un coup reçu. À cela s’ajoute un énorme coup dur de dernière minute : Julien Le Cardinal est finalement forfait en raison d’une blessure, compliquant un peu plus les choix de Philippe Montanier avant la rencontre.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Appiah, Bernauer, Ferreira, Lamba, Nadé, Pedro – Gadegbeku, Kanté, Miladinovic, Moueffek – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.

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