ASSE – Troyes : l’IA dévoile son pronostic du choc

Voici l’analyse complète du match de la 32e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et Troyes, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’AS Saint-Étienne et Troyes s’affrontent ce samedi (20h) dans le Chaudron pour un véritable choc dans la course à la montée en Ligue 1. À égalité de points avec Le Mans, troisième, les Verts occupent toujours la deuxième place mais accusent quatre points de retard sur des Troyens leaders. En cas de succès à Geoffroy-Guichard, les Champenois valideraient officiellement leur montée en Ligue 1 la saison prochaine.

Ligue 2 – ASSE vs Troyes

Samedi 25 avril 2026 · 20h · Stade Geoffroy-Guichard

AS Saint-Étienne : un match charnière pour rester maître de son destin

La pression est maximale sur les épaules stéphanoises. Toujours deuxièmes mais désormais talonnés au classement, les Verts n’ont plus vraiment le droit à l’erreur dans ce sprint final.

À domicile, l’ASSE possède un atout majeur : son public. Le Chaudron peut rapidement faire basculer une rencontre, notamment dans les temps forts où l’équipe est capable d’imposer une grosse intensité. Cette capacité à emballer le match sera essentielle face à un adversaire de ce calibre.

Dans le jeu, Saint-Étienne s’appuie sur un collectif structuré, capable d’alterner phases de possession et attaques rapides. Cependant, un certain manque de régularité dans les deux surfaces a parfois coûté des points précieux ces dernières semaines.

Face au leader, l’objectif sera clair : imposer un rapport de force dès l’entame et éviter de courir après le score, sous peine de se mettre en difficulté dans un match à très fort enjeu.

Troyes : finir le travail et valider la montée

Leader solide depuis plusieurs semaines, Troyes aborde ce déplacement avec une opportunité majeure : officialiser sa montée en Ligue 1. Une perspective qui pourrait à la fois libérer les joueurs… ou ajouter une pression supplémentaire.

L’ESTAC s’appuie sur une équipe équilibrée, capable de maîtriser les temps faibles comme d’exploiter rapidement les espaces. Leur efficacité offensive constitue l’un de leurs principaux points forts, avec une capacité à concrétiser leurs occasions dans les moments clés.

À l’extérieur, Troyes a souvent su répondre présent cette saison. La gestion des émotions sera néanmoins déterminante dans un contexte aussi hostile que Geoffroy-Guichard.

Face à une équipe stéphanoise qui devrait pousser, les Troyens pourraient chercher à exploiter les transitions et à punir la moindre approximation défensive.

Les confrontations récentes

Les confrontations entre les deux équipes ont souvent donné lieu à des rencontres ouvertes et disputées, avec un avantage net en faveur de l’AS Saint-Étienne ces dernières années.

Sur les 10 dernières confrontations :

ASSE : 6 victoires

Troyes : 1 victoire

Matchs nuls : 3

Les Verts abordent donc ce duel avec un ascendant psychologique, même si l’écart reste suffisamment serré pour laisser place à un match indécis.

Les compos probables

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Moueffek, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.

Absents : Jaber, El Jamali, Traoré, Eymard, Tardieu, N’Guessan (blessés, reprise).

La compo probable de Troyes : Konaté – Maronnier, Monfray, S. Diawara, Boura – Mille, Diop, Adeline – Ifnaoui, Bentayeb, Detourbet.

Absents : Lemaitre (blessé), Gozzi (reprise).

Incertains : Bentayeb (blessé).

Les joueurs à suivre

Lucas Stassin (ASSE) : élément clé de l’attaque stéphanoise, il se distingue par sa présence dans la surface et sa capacité à peser sur les défenses adverses. Dans un match à fort enjeu, son sens du placement et son réalisme pourraient faire la différence, surtout si les Verts parviennent à mettre Troyes sous pression dès les premières minutes.

Mathys Detourbet (Troyes) : joueur offensif capable de dynamiter une défense par ses prises d’initiative, il représente une menace constante pour les défenses adverses. Sa capacité à se projeter rapidement et à exploiter les espaces pourrait poser des problèmes à l’arrière-garde stéphanoise, notamment en transition.

Les tendances de cotes : un légerr avantage pour l’ASSE

Issue Cote Probabilité implicite Victoire ASSE 1,88 ≈ 52–54 % Match nul 3,60 ≈ 26–28 % Victoire Troyes 3,50 ≈ 27–29 %

Les bookmakers donnent un avantage aux Stéphanois, notamment grâce à l’impact du Chaudron, mais la rencontre reste ouverte face à un leader capable de répondre.

Les pronostics de ChatGPT pour ASSE – Troyes

Victoire de l’ASSE : portés par Geoffroy-Guichard, les Verts disposent d’un vrai avantage dans ce choc et pourraient faire la différence grâce à leur intensité à domicile.

ASSE ou nul + moins de 3,5 buts : un match sous tension, avec peu d’espaces et une approche prudente des deux côtés.

Score possible

1-0 pour l’ASSE : dans une rencontre où chaque détail comptera, les Stéphanois pourraient faire la différence sur une situation isolée, que ce soit sur coup de pied arrêté ou sur une transition bien exploitée. Solides défensivement et portés par leur public, les Verts ont les armes pour préserver un court avantage face à une équipe troyenne dangereuse mais qui pourrait manquer d’efficacité dans un match aussi verrouillé.